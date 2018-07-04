Домашняя улитка брестчанки Александры дала большой приплод — 69 детенышей за раз. 12 улитят уже пристроили. Новый дом для еще 57 новорожденных моллюсков хозяйка ищет через интернет.

Домашний моллюск Александры относится к виду ахатина. Девушка завела его девять месяцев назад, моллюск был еще малышом. За это время крошечная улитка достигла впечатляющих размеров — стала величиной с ладонь своей хозяйки, рассказала TUT.BY девушка.

Каждая особь ахатины имеет мужские и женские половые органы, поэтому может самооплодотворяться, что и произошло с питомцем Александры. За раз домашняя любимица отложила 69 яиц, из которых вылупились детеныши.



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За девять месяцев маленькая улитка заметно прибавила. Фото: facebook.com/alexandra.sotnik

«Кладка была объемом, такое чувство, что больше, чем она сама. Как только в нее столько влезло!» — смеется Александра.

12 детенышей ахатины уже пристроили. Осталось еще 57.

«Может, кто-то хочет украсить свою жизнь таким питомцем? Готовы отдать, проинструктировать и даже еды отсыпать, только скажите. Из техдеталей: порода ахатина, ест даже огурцы, суперогромной вырасти не должна», — написала у себя на странице в Facebook Александра.