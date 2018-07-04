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"Надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России драконовские меры"
Джон Нили Кеннеди. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
В России впервые за многие годы побывала делегация членов Сената и Палаты представителей США. Один из ее участников — сенатор от штата Алабама Джон Нили Кеннеди рассказал
— Вы довольны итогами поездки?
— Россия — красивая страна, люди здесь очень приветливые. Они хотят для себя и своих детей лучшей жизни, как того хотят и американцы. Я был рад узнать больше о вашей стране. Россияне очень гордятся своей страной, и это правильно.
Сами встречи прошли хорошо, но последуют ли за ними какие-либо результаты — об это еще слишком рано судить. Я пояснял нашим российским собеседникам, что в Америке, употребляя слово «пожалуйста», человек выражает уважение. Это знак дружественного отношения. А далее я, обращаясь к ним, говорил: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в наши выборы. А заодно и во французские, немецкие и британские. Пожалуйста, уйдите с Украины и позвольте украинцам самим определять свое будущее. Пожалуйста, уйдите из Крыма. Пожалуйста, помогите нам добиться мирного урегулирования в Сирии. Пожалуйста, не дайте Ирану закрепиться на юге Сирии, иначе это приведет к эскалации войны».
— И что вам ответили российские собеседники?
— Они отрицают, что вмешивались в президентские выборы в США. Но мы-то знаем, что вмешательство было.
— Доказательств тому представлено не было.
— Это мне и российские собеседники говорили. На что я им указывал на выдвинутые в США обвинения в адрес 13 граждан РФ (причастных к работе Агентства интернет-исследований, Санкт-Петербург.— «Ъ»). Если бы Россия пошла нам навстречу и выдала этих людей США, с тем чтобы они могли предстать перед американским судом, то российские власти увидели бы, что доказательства вины этих людей есть. При этом мы предупредили наших собеседников: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах в Конгресс, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой.
— Но, по версии властей РФ, и в 2016 году никакого вмешательства не было.
— Я слышал это. Но это не так.
— А вы расстроились из-за того, что президент РФ Владимир Путин не принял вашу делегацию? Насколько я понимаю, вы запрашивали встречу с ним.
— Лично я изначально не верил, что он нас примет. Если бы он (Владимир Путин.— «Ъ») хотел бы встретиться, то нашел бы время. И я бы ему все высказал прямо, так же как я это сделал с его министром иностранных дел. А я был очень прямолинеен с министром иностранных дел. Как, впрочем, и он (Сергей Лавров.— «Ъ») с нами.
— После вашего визита в Госдуму и Совет федерации российские законодатели выразили желание продолжить диалог и готовность посетить Вашингтон. Вы их ждете?
— Это будет зависеть от дальнейших действий российской стороны. Сейчас слишком рано об этом говорить. Слишком рано. Сначала нам надо увидеть изменение поведения России.
— В плане?
— Россия должна перестать вмешиваться в наши дела и выборы. Это было бы хорошим началом.
— То есть вы ждете делегацию РФ не ранее ноября?
— Нам надо увидеть изменения в поведении России, тогда мы примем решение.
— В противном случае опять санкции?
— Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет.
— «Драконовские меры» — это какие?
— Не могу сказать. Наша реакция будет зависеть от действий России. При этом нам бы хотелось наладить отношения с Россией. Мне лично бы этого хотелось. Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение. Все очень просто. Если российские власти на это не пойдут, то улучшения не будет. Это было бы жаль и явно не пошло бы на пользу российским же гражданам. Это мое личное мнение.
— Вы рассчитываете на уступки со стороны РФ, но в недавнем интервью сами заявили, что «пытаться переубедить Владимира Путина — это как кормить акулу с руки»?
— Но ведь можно же кормить акулу с руки. Просто это надо делать очень осторожно.
— Вы также сказали, что «по России надо ударить санкциями, вломить русским так сильно, чтобы они не смогли собрать кости».
— Если Россия продолжит вмешиваться в наши дела. Для нас наша демократия значит очень многое, и мы не потерпим, чтобы кто-то пытался влиять на наши выборы.
— Власти РФ говорят, что это США повсюду вмешиваются.
— Я в это не верю.
— Ваша делегация побывала в РФ накануне саммита двух президентов, какие у вас ожидания от этой встречи?
— Многого я не ожидаю. Но буду приятно удивлен, если им удастся выйти на прорывные договоренности. Впрочем, уже сам факт их встречи — это позитивный первый шаг. Знаю, что многие мои коллеги на Капитолийском холме, демократы прежде всего, считают саммит ошибкой. Я так не считаю. Как не считаю ошибкой тот факт, что президент Трамп встретился с (северокорейским лидером.— «Ъ») Ким Чен Ыном. Надо же с чего-то начинать.
— Вы сравниваете Владимира Путина и Ким Чен Ына?
— Нет, совершенно нет. Они не похожи.
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Американский сенатор Джон Нили Кеннеди об итогах визита в Москву.
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