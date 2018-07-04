"Надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России драконовские меры"



Джон Нили Кеннеди. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России впервые за многие годы побывала делегация членов Сената и Палаты представителей США. Один из ее участников — сенатор от штата Алабамарассказало том, что американцы пытались донести до своих собеседников и что услышали в ответ.— Россия — красивая страна, люди здесь очень приветливые. Они хотят для себя и своих детей лучшей жизни, как того хотят и американцы. Я был рад узнать больше о вашей стране. Россияне очень гордятся своей страной, и это правильно.Сами встречи прошли хорошо, но последуют ли за ними какие-либо результаты — об это еще слишком рано судить. Я пояснял нашим российским собеседникам, что в Америке, употребляя слово «пожалуйста», человек выражает уважение. Это знак дружественного отношения. А далее я, обращаясь к ним, говорил: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в наши выборы. А заодно и во французские, немецкие и британские. Пожалуйста, уйдите с Украины и позвольте украинцам самим определять свое будущее. Пожалуйста, уйдите из Крыма. Пожалуйста, помогите нам добиться мирного урегулирования в Сирии. Пожалуйста, не дайте Ирану закрепиться на юге Сирии, иначе это приведет к эскалации войны».— Они отрицают, что вмешивались в президентские выборы в США. Но мы-то знаем, что вмешательство было.— Это мне и российские собеседники говорили. На что я им указывал на выдвинутые в США обвинения в адрес 13 граждан РФ (причастных к работе Агентства интернет-исследований, Санкт-Петербург.— «Ъ»). Если бы Россия пошла нам навстречу и выдала этих людей США, с тем чтобы они могли предстать перед американским судом, то российские власти увидели бы, что доказательства вины этих людей есть. При этом мы предупредили наших собеседников: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах в Конгресс, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой.— Я слышал это. Но это не так.— Лично я изначально не верил, что он нас примет. Если бы он (Владимир Путин.— «Ъ») хотел бы встретиться, то нашел бы время. И я бы ему все высказал прямо, так же как я это сделал с его министром иностранных дел. А я был очень прямолинеен с министром иностранных дел. Как, впрочем, и он (Сергей Лавров.— «Ъ») с нами.— Это будет зависеть от дальнейших действий российской стороны. Сейчас слишком рано об этом говорить. Слишком рано. Сначала нам надо увидеть изменение поведения России.— Россия должна перестать вмешиваться в наши дела и выборы. Это было бы хорошим началом.— Нам надо увидеть изменения в поведении России, тогда мы примем решение.— Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет.— Не могу сказать. Наша реакция будет зависеть от действий России. При этом нам бы хотелось наладить отношения с Россией. Мне лично бы этого хотелось. Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение. Все очень просто. Если российские власти на это не пойдут, то улучшения не будет. Это было бы жаль и явно не пошло бы на пользу российским же гражданам. Это мое личное мнение.— Но ведь можно же кормить акулу с руки. Просто это надо делать очень осторожно.— Если Россия продолжит вмешиваться в наши дела. Для нас наша демократия значит очень многое, и мы не потерпим, чтобы кто-то пытался влиять на наши выборы.— Я в это не верю.— Многого я не ожидаю. Но буду приятно удивлен, если им удастся выйти на прорывные договоренности. Впрочем, уже сам факт их встречи — это позитивный первый шаг. Знаю, что многие мои коллеги на Капитолийском холме, демократы прежде всего, считают саммит ошибкой. Я так не считаю. Как не считаю ошибкой тот факт, что президент Трамп встретился с (северокорейским лидером.— «Ъ») Ким Чен Ыном. Надо же с чего-то начинать.— Нет, совершенно нет. Они не похожи.