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В Риге задержали шеф-редактора Sputnik Латвия
Валентинс Роженцовс. Архивное фото © Sputnik
Это произошло накануне вечером, когда Валентинс Роженцовс прилетел из Москвы.
" Меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии", — рассказал он.
Роженцовс — гражданин Латвии, в Ригу он прилетел по работе.
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Валентинс Роженцовс сообщил, что полиция безопасности задержала его в Риге "для беседы" на 12 часов.
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