Кремль открестился от проработки пенсионной реформы

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«Интерфакс»

Представитель Кремля уточнил, что вся экспертная проработка ведется втакже отметил, что в четверг на совещании по экономическим вопросам тема пенсионной реформы не заявлена.18 июня пресс-секретарь президента заявил, что не стоит интересоваться позициейпо вопросу пенсионного законодательства до тех пор, пока инициатива кабмина не приметРанее Песков отмечал, что повышение пенсионного возраста продиктовано серьезными демографическими изменениями, которые произошли в стране в последние годы.14 июня премьер-министробъявил о поэтапном повышении пенсионного возраста: до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Мнения в политической среде разделились, чиновники призывают власти учесть все нюансы.