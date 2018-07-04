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В Минске пройдет неделя доброжелательности родильных домов

05.07.2018 13:51 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске пройдет неделя доброжелательности родильных домов
Фото из открытых источников

С 23 по 27 июля по инициативе Комитета по здравоохранению Мингорисполкома пройдет серия мероприятий «Родильный дом,  доброжелательный к семье!» с обучающими лекциями, дискуссиями, особенным детским садом и семейными (партнерскими) родами в подарок.

«Мы открываем двери родильных домов столицы, чтобы семьи увидели место, где происходит чудо рождения, познакомились с людьми, которые помогают ему свершится и настроились на доверительные отношения с акушерами», - рассказала Ирина ИКОНОСТАСОВА, главный акушер-гинеколог Мингорисполкома.

Программа недельного марафона продумана таким образом, чтобы дать максимальный объем современных знаний о том, как подготовиться к рождению детей, о здоровье мамы и ребенка, об отцовстве, сексуальной жизни во время и после беременности, уходе за красотой будущей мамы, рационе питания мамы и малыша, а также о многом другом.  Гостей ждут бесплатные консультации психолога, юриста, экспертов «Папа-школы», сюрпризы и подарки.

Мероприятия Недели буквально откроют двери в родильные дома столицы – важное место в программе займут экскурсии. Будущие родители не только узнают о специфике отдельных учреждений родовспоможения, но и «выберут» роддом в котором появятся их дети.

Ежедневно, в каждом родильном доме гости будут иметь возможность получить подарок - семейные (партнерские) роды бесплатно!  Для этого попросите гинеколога в вашей женской консультации дать  флаер с уникальным номером, регистрируйтесь и приходите всей семьей на мероприятия «Родильный дом,  доброжелательный к семье!». 

В Минске пройдет неделя доброжелательности родильных домов
род Фото: Фото из открытых источников

Вы уже родители и ждете пополнение?  Берите детей с собой. Не забывайте о том, что для них также важно подготовится к появлению братика или сестрички, прежде всего, психологически. Партнер мероприятия «Агуша» приглашает ваших малышей на особенный праздник, полный приключений и соревнований. Под присмотром талантливых педагогов социального центра «Счастливый малыш» SOS Детская Деревня Боровляны, они интересно проведут время. Малыши научаться держать ложку, завязывать шнурки, сделают особенные подарки для мамы, посоревнуются за подарки.  

В период подготовки к событию, а также каждый день с 23 по 27 июля будет открыто голосование за самый «Доброжелательный к семье, родильный дом г.Минска».  Тем минчанам, которые уже стали родителями предлагают проголосовать за родильный дом, в том случае, если они остались довольными всеми этапами пребывания в нем. Поделиться мнением можно уже сейчас!

Участие во всех активностях Недели – бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Организаторы спешат предупредить: исходя из специфики родильных домов, количество мест на экскурсии и лекции ограничено - спешите зарегистрироваться!!!

Подробности Акции в социальных сетях:  Facebook,  VK,  Instagram.   

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятия Недели буквально откроют двери в родильные дома столицы – важное место в программе займут экскурсии.
 
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