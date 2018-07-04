Скидки на отопление и другие новшества ждут белорусов при оплате ЖКУ

Об этом сообщается на Портале коммунальной грамотности населения.

Необходимость корректировки документа продиктована «многими факторами, связанными с новыми подходами к выполнению важнейших государственных задач, к проблемам энергосбережения и экономии природных ресурсов, к воспитанию у населения чувства собственника».

Нет горячего водоснабжения? Электроэнергия дешевле

К примеру, несколько ущемленными выглядели интересы потребителей, чьи жилые помещения не оборудованы системами центрального горячего водоснабжения, но оборудованы системами централизованного снабжения природным газом. Пользуясь электрическим бойлером, практически невозможно уложиться в существующий норматив потребления электроэнергии 150 кВт·ч для оплаты по субсидируемым государством тарифам. Поэтому вполне справедливо для данной категории норматив повышен до 250 кВт·ч. Более того, при потреблении от 250 до 400 кВт·ч оплата также будет производиться по субсидируемым тарифам, но с применением повышающего коэффициента 1,3. И лишь при превышении 400 кВт·ч платить придется по экономически обоснованным тарифам. Таким образом, повышается степень государственной поддержки таких потребителей и в то же время сохраняются стимулы для экономного расходования электроэнергии.

Учет тепла — дело решенное

На повышение мотивации потребителей при сохранении принципов социальной политики направлен и новый подход к расчетам за потребленное тепло. Как известно, с 1 января текущего года во всех вводимых в эксплуатацию домах жильцы обязаны производить расчеты за тепловую энергию по показаниям приборов индивидуального учета. После вступления постановления в силу стимул для оснащения жилых помещений приборами учета появится и у жильцов домов старшего поколения. Плательщикам, установившим ИПУ за счет собственных средств, при оплате счетов за потребленную тепловую энергию в течение трех лет будет предоставляться 10-процентная скидка.

Отдельный разговор о домах, которые уже оборудованы приборами учета, но часть их жильцов так и не решились пока пользоваться данными техническими средствами при расчетах. Понятно, что за время вынужденного бездействия системы могли прийти в негодность, некоторые из них требуют проведения процедуры поверки, стоимость которой составляет около 70 руб. Так что вложенные когда-то в обустройство собственной квартиры средства превратились в ненужный атрибут.

Такой категории собственников дается еще одна возможность не отстать от прогресса: те из них, кто приведет в порядок установленное оборудование, в течение трех лет в качестве компенсации за понесенные расходы будут оплачивать потребленную тепловую энергию с 5-процентной скидкой. Тот же, кто по-прежнему собирается игнорировать возможность расчетов за тепло по показаниям ИПУ, рискует угодить в категорию безучетных потребителей со всеми вытекающими последствиями.

Вывоз ТКО. Услугу можно приостановить

Много обращений граждан связано с вопросами взимания платы за те или иные коммунальные услуги в зависимости от места проживания или регистрации. Некоторые моменты действительно требовали уточнения, и в измененном постановлении они прописаны более конкретно.

Обращение с твердыми коммунальными отходами относится к основным жилищно-коммунальным услугам, и даже отказ от заключения договора не освобождает от ее оплаты. Данная норма обсуждению не подлежит, но у городских жителей, имеющих загородные дачи или доставшиеся по наследству дома, возникал справедливый вопрос: проживаю на даче максимум три месяца, а платить нужно круглый год. Постановление предусматривает возможность приостановления оказания данной услуги на срок до 6 месяцев в календарном году. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в организацию, осуществляющую вывоз ТКО или производящую расчет и начисление платы. Особо следует подчеркнуть, что данная норма касается одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане.

Электроснабжение и газоснабжение. Двухадресная субсидия

Некоторые категории граждан получили право производить оплату за услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в двух жилых помещениях: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания. Причем второй адрес можно выбрать по желанию: неважно, что это — квартира в другом городе, дача или дом в садовом товариществе.

К таким категориям относятся неработающие пенсионеры, а также лица, имеющие право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» или инвалиды 3-й группы.

Данную норму можно назвать проявлением социальной политики, хотя есть в данном решении и экономическая справедливость. Допустим, пенсионер или другой льготник трудовыми отношениями не связан, и может теплое время года проводить в деревне или городском поселке, а на зиму перебираться в благоустроенную квартиру. Раньше по одному из двух адресов он вынужден был оплачивать услуги по экономически обоснованным тарифам. Но ведь от переезда сумма потребления электроэнергии или газа в двух помещениях не изменится.

Вход отдельный — плата меньше

Более справедливый подход к оплате за санитарное содержание мест общего пользования применен в отношении собственников нежилых помещений. Если такие помещения имеют отдельный вход непосредственно с придомовой территории, то от внесения платы за уборку подъезда и других МОП собственник освобождается. Исключение составляют только такие работы, как дератизация, дезинфекция и дезинсекция.

У собственников нежилых помещений появилась также возможность рассчитываться за теплоснабжение по показаниям индивидуальных приборов учета при условии заключения соответствующего договора с энергоснабжающей организацией. Если помещение не оборудовано ИПУ, расчет производится по проектным тепловым нагрузкам.

Общежития. Есть договор найма — есть обязанность по оплате услуг

Граждане, проживающие в общежитии и заключившие договор найма жилого помещения, обязаны вносить плату за водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию, в том числе за потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, а также за санитарное содержание вспомогательных помещений, то есть за все услуги, начисляемые в зависимости от количества проживающих. Ранее подобная обязанность фактически возлагалась только при регистрации в общежитии по месту жительства или по месту пребывания, что приводило к неоднозначным ситуациям.

Допустим, если человек, заселившийся в общежитие на период трудовых отношений, был зарегистрирован по месту жительства в другом городе, он на вполне законном основании мог не платить за перечисленные услуги.

Поливай — но считай

Объем воды для оплаты по субсидируемым тарифам составляют 140 л в сутки на человека, и экономные граждане вполне укладываются в данный лимит. Но хозяевам индивидуальных домов, которые содержат скот, а летом вынуждены поливать огороды, краны приходится открывать гораздо чаще. Страшного в этом ничего нет, поскольку перерасход природного ресурса окупается собственной сельскохозяйственной продукцией. Спорный момент заключался в другом. В городской квартире поступившая из сети вода сливается в канализацию, а значит, и плата за водоотведение берется соразмерно. А вот при поливе огорода и поении животных дополнительной нагрузки на канализационные сети нет. Постановлением этот вопрос урегулирован: нужно лишь установить отдельный прибор учета, контролирующий расход воды на полив и содержание скота, и этот объем воды будет исключаться из платы за услугу водоотведения.

Капремонт. Деньги под контроль

Средства, поступающие от платы за капремонт многоквартирных жилых домов,позволяют приводить в должный порядок эксплуатируемый жилой фонд и планировать данные работы на долгосрочную перспективу. Однако в товариществах собственников данная схема иногда давала сбой из-за неточности формулировки. Перечисления на капремонт не аккумулировались на специальных счетах, а значит, лишались статуса целевых средств и могли направляться на совершенно другие нужды. Сейчас в постановлении прямо прописано, что отчисления граждан на капитальный ремонт предназначены исключительно для капитального ремонта. Воспользоваться ими для решения других вопросов не удастся.

Переплатили за ЖКУ? Возврат «живыми деньгами»

В случае ошибочного внесения лишних сумм за потребленные жилищно-коммунальные услуги по желанию гражданина ему возвратят разницу, если он обратится с соответствующим заявлением в обслуживающую организацию. Вместе с заявлением необходимо будет также предоставить документ, удостоверяющий личность, и платежные документы, подтверждающие факт оплаты. Напомним, что ранее лишние суммы не возвращались, а зачислялись в счет будущих платежей.

Срок давности для ошибки

В постановлении прописан порядок устранения допущенных исполнителем ошибок, в результате которых приходится дополнительно начислять плательщику определенные суммы. Сейчас это возможно сделать только за три месяца. Раньше срок был значительно больше — три года. За такое время недоплаченные суммы иногда вырастали до астрономических размеров, и в случае выявления оплошности гражданин вынужден был напрягать семейный бюджет, что вызывало справедливые нарекания. Ведь виноват-то в подобной ситуации не плательщик, а специалист, когда-то неверно истолковавший законодательство или не обративший внимание на какой-то нюанс.

С другой стороны, срок давности остается таким же (три года) в случаях, если недостаточное начисление производилось по вине гражданина. Например, если поменялся собственник, а об этом не было своевременно сообщено.

Уточнение деталей

Постановлением предусмотрен также ряд уточняющих моментов, без которых раньше было возможно неоднозначное толкование законодательства. К примеру, если квартира в собственности двух и более граждан, начисление производится отдельно по каждому лицевому счету соразмерно доле в праве собственности.

Отдельно прописан вариант при начислении платы на условных граждан за услуги «электроснабжение на работу лифта», «электроснабжение» и «газоснабжение» при отсутствии индивидуальных приборов учета. Если в жилом помещении никто не зарегистрирован, то число условных граждан определялось путем деления общей площади на 20 с округлением в сторону уменьшения до целого числа. Но из этой формулы расчетов выпадали помещения, площадь которых составляет менее 20 м2, поскольку при округлении получался ноль. В постановлении предусмотрено, что в таких случаях количество условных граждан принимается за единицу.

