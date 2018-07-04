ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно о десяти новых устройствах Apple

05.07.2018 13:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Apple готовит к выходу несколько новых моделей компьютеров Mac и планшетов iPad. Об этом стало известно исходя из регистрации устройств в базе Евразийской экономической комиссии, пишет 9to5mac.com.


Известно, что зарегистрированные в базе аппараты работают на операционных системах macOS 10.13 и iOS 11. Обозреватель 9to5mac заявляет, что это довольно необычно. Ранее предполагалось, что новинки производителя «из коробки» будут базироваться на обновленных версиях операционных систем — macOS Mojave и iOS 12.

К новинкам относятся пять компьютеров Mac с модельными номерами A1931, A1932, A1988, A1989, A1990. Еще пять устройств — планшеты iPad (A1876, A2013, A1934, A1979, A2014). Скорее всего, последние три компьютера (A1988 — A1990) являются обновленными ноутбуками MacBook Pro. Первые два устройства — модификации MacBook Air с Retina-дисплеем.

Определить точные спецификации планшетов пока не удалось. Предполагается, что они получат более тонкие рамки вокруг дисплеев и избавятся от физической клавиши Home. На ее место придет система распознавания лиц пользователей Face ID, как в нынешнем iPhone X.

В 9to5mac пишут, что ранее информация из базы данных Евразийской экономической комиссии о еще не анонсированных устройствах подтверждалась. Через несколько недель после появления там компания устраивала публичную презентацию гаджетов. Лишь единожды данные комиссии не подтвердились — Apple зарегистрировала 11 новых iPhone, и до сих пор их не представила.

Смотрите, сколько стоят нынешние компьютеры Apple:

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что зарегистрированные в базе аппараты работают на операционных системах macOS 10.13 и iOS 11.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело по факту смерти Коржича направлено в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика