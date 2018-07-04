Стало известно о десяти новых устройствах Apple

Компания Apple готовит к выходу несколько новых моделей компьютеров Mac и планшетов iPad. Об этом стало известно исходя из регистрации устройств в базе Евразийской экономической комиссии, пишет 9to5mac.com.





Известно, что зарегистрированные в базе аппараты работают на операционных системах macOS 10.13 и iOS 11. Обозреватель 9to5mac заявляет, что это довольно необычно. Ранее предполагалось, что новинки производителя «из коробки» будут базироваться на обновленных версиях операционных систем — macOS Mojave и iOS 12.

К новинкам относятся пять компьютеров Mac с модельными номерами A1931, A1932, A1988, A1989, A1990. Еще пять устройств — планшеты iPad (A1876, A2013, A1934, A1979, A2014). Скорее всего, последние три компьютера (A1988 — A1990) являются обновленными ноутбуками MacBook Pro. Первые два устройства — модификации MacBook Air с Retina-дисплеем.

Определить точные спецификации планшетов пока не удалось. Предполагается, что они получат более тонкие рамки вокруг дисплеев и избавятся от физической клавиши Home. На ее место придет система распознавания лиц пользователей Face ID, как в нынешнем iPhone X.

В 9to5mac пишут, что ранее информация из базы данных Евразийской экономической комиссии о еще не анонсированных устройствах подтверждалась. Через несколько недель после появления там компания устраивала публичную презентацию гаджетов. Лишь единожды данные комиссии не подтвердились — Apple зарегистрировала 11 новых iPhone, и до сих пор их не представила.

Смотрите, сколько стоят нынешние компьютеры Apple: