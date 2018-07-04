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Дело по факту смерти Коржича направлено в суд
Уголовное дело по факту смерти Александра Коржича Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд.
Об этом
Там отметили, что прокурор, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу, что исследование обстоятельств преступления проведено всесторонне и в полном объеме. Обвинения обоснованы, в наличии достаточные, относимые и допустимые доказательства.
Прокурор согласился с уголовно-правовой квалификацией преступлений.
Обвиняются трое военнослужащих по статьям «кража», «получение взятки и повторное получение взятки», «превышение власти, повлекшее тяжкие последствия».
Напомним, ранее
По делу проводилось дополнительное расследование, мать солдата ознакомилась с заключением экспертизы эксгумации. Светлана Коржич заявила, что не согласна с такими результатами, и написала еще одно ходатайство.
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Уголовное дело по факту смерти Александра Коржича Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд.
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