Дело по факту смерти Коржича направлено в суд

Уголовное дело по факту смерти Александра Коржича Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд.

Об этом сообщается на сайте ведомства 4 июля.

Там отметили, что прокурор, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу, что исследование обстоятельств преступления проведено всесторонне и в полном объеме. Обвинения обоснованы, в наличии достаточные, относимые и допустимые доказательства.

Прокурор согласился с уголовно-правовой квалификацией преступлений.

Обвиняются трое военнослужащих по статьям «кража», «получение взятки и повторное получение взятки», «превышение власти, повлекшее тяжкие последствия».

Напомним, ранее сообщалось , что расследование уголовного дела о гибели рядового Александра Коржича в Печах завершено и передано в прокуратуру.

По делу проводилось дополнительное расследование, мать солдата ознакомилась с заключением экспертизы эксгумации. Светлана Коржич заявила, что не согласна с такими результатами, и написала еще одно ходатайство.