​Сколько Неймар пролежал на газоне во время ЧМ‐2018?

Театральное мастерство бразильского футболиста Неймара уже не раз становилось объектом критики на чемпионате мира по футболу, который проходит в России. Теперь же стало известно, сколько времени он лежит на газоне, падая при каждом удобном случае. Исследование показало, что Неймар провёл 14 минут, извиваясь на газоне и катясь по нему во время чемпионата мира.

Это четыре минуты и 30 секунд «агонии» за одно появление, или семь минут боли за один гол.

Тем временем легендарный французский футболист Эрик Кантона дал Неймару несколько советов, разместив забавное видео в социальных сетях.

Кантона сравнил Неймара со своим жёлтым чемоданом на колёсиках: «ты едва коснёшься его, он будет крутиться несколько часов».