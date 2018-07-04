​Журналистка в Азербайджане записала репортаж среди взлетающих вертолётов

Чего не сделаешь ради эффектного кадра?! Азербайджанская журналистка записала репортаж среди взлетающих вертолётов.

В ролике девушка стоит на взлётно-посадочной полосе, а боевые машины проносятся прямо над ней. Отважный репортёр не пугается даже, когда вертолёт пролетает в опасной близости от неё. Репортаж естественно не остался без внимания: многих зрителей восхитила смелость журналистки. А вот некоторые сочли такой риск неоправданным.