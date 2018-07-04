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Генсек АБФФ принес извинения за свои слова о женщинах и футболе

05.07.2018 13:53 — Разное | Tut.by  
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Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик на официальном сайте организации разъяснил свою позицию относительно женского футбола и принес извинения всем, кого задели его слова в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».


Юрий Вергейчик. Фото: abff.by

В интервью телевизионщикам генсек АБФФ заявил:

— Я считаю, что футбол все-таки не женский вид спорта. В моем понимании. Предназначение женщины — рожать. А не так трудиться и издеваться над организмом. Все-таки спорт и футбол — это не только положительные эмоции, это еще и часть отданного здоровья и времени. Поэтому хотелось бы, чтобы для наших любимых женщин мы создавали идеальные условия для жизни. Я их ассоциирую с музыкой и танцами.

Сегодня Белорусская федерация футбола выступила по этому поводу с официальным заявлением.

— Ассоциация «Белорусская федерация футбола» с момента основания и на протяжении четверти века существования видит основной задачей развитие игры номер один на просторах страны. Это включает в себя не только спортивную составляющую, но и социальную — поддержку системы общечеловеческих ценностей, ее интеграцию в национальные реалии.

Женский футбол — неотъемлемая часть мирового спортивного движения. Осознавая это и разделяя принципы всеобщего равенства, которые декларируют УЕФА и ФИФА, мы вносим свою лепту в поддержку данного направления. В частности, АБФФ на ежедневной основе обслуживает национальные женские и девичьи команды страны, проводит первенство республики, в котором выступает 8 клубов, а также организует целый комплекс масштабных мероприятий по массовому футболу в разных уголках Беларуси. В 2009 и 2016 годах республика приняла финальные турниры чемпионата Европы среди девушек до 17 и до 19 лет. Качественная организация этих состязаний получила высокую оценку УЕФА, придав позитивный импульс женскому футболу в Беларуси.

Мы уважаем право женщин на выбор профессиональной деятельности и приветствуем ситуации, когда приоритеты отдаются спорту. А потому хотим прояснить позицию генерального секретаря Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Юрия Вергейчика, озвученную в ходе интервью представителю НГТРК.

Юрий Вергейчик, генеральный секретарь АБФФ:

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что уважительно отношусь к женскому спорту в целом и футболу в частности. Каждый человек вправе сам выбирать, чем заниматься в жизни — без оглядки на частные мнения окружающих, в том числе генерального секретаря федерации футбола.

Я прекрасно знаком с уставом АБФФ, целями организации и понимаю, что развитие женского футбола — одно из приоритетных направлений деятельности ассоциации. Данному виду спорта, как и прежде, будет уделено пристальное внимание: от любительских соревнований до выступлений национальной сборной.

Огорчен, что мои слова вызвали негативную реакцию в обществе и были восприняты в контексте перспектив женского футбола Беларуси. Хотел бы принести извинения всем, кого задели или обидели мои слова, — подчеркнул Юрий Вергейчик.

50-летний Юрий Вергейчик был утвержден генеральным секретарем в мае 2018 года. До этого в 2010—2018 годах был директором футбольного клуба «Шахтер» из Солигорска. В 2002—2009 годах являлся главным тренером «Шахтера» и в 2005 году привел команду к золоту чемпионата Беларуси. В 2004-м горняки под его началом выиграли Кубок Беларуси.

В бытность футболистом играл за «Динамо» (Минск), «Динамо-93» (Минск), «Моленбек» (Бельгия), «Ален» (Германия), «Шахтер» (Солигорск). Провел 7 матчей в составе сборной Беларуси (1 гол).

 
Теги: Минск
 
 
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Генсек АБФФ Юрий Вергейчик разъяснил свою позицию относительно женского футбола и принес извинения всем, кого задели его слова.
 
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