Большинству белорусских интренет-пользователей хватает на питание, необходимую одежду и обувь





Однако для таких покупок как хороший костюм, мобильный телефон, пылесос необходимо делать сбережения или одалживать деньги.

Об этом свидетельствует апрельский отчет медиаисследования gemiusAudience, проводимого по инициативе исследовательской компании #DB3. В него были включены новые расширенные социально-демографические характеристики, которые позволяют узнать больше о всей белорусской интернет-аудитории, а также профилях и разделах аудируемых сайтов. В частности, был добавлен вопрос: «Что Вы могли сказать про финансовое положение Вашей семьи?», пишет Thinktanks.by .

Что может купить семья на зарплату

На него ответили более 4 тысяч респондентов (из свыше 8 тысяч панелистов). То есть свыше 51% участников панели пока оставили данный вопрос без ответа, а 8,29% затруднились что-либо пояснить. У тех интренет-пользователей, кто смог и захотел рассказать о финансовом положении своей семьи, ответы распределились так:

12,19% заявили, что семье хватает на питание, необходимую одежду и обувь. Для таких покупок как хороший костюм, мобильный телефон, пылесос необходимо делать сбережения или одалживать

11,16% опрошенных сообщили, что их семье хватает только на питание, иногда вынуждены экономить на питании.

Для приобретения одежды, обуви необходимо делать сбережения или одалживать.

9,92% проинформировали, что семье хватает на питание и необходимую одежду и обувь. А вот для таких покупок как хороший костюм, мобильный телефон, пылесос необходимо делать сбережения или одалживать.

4,63% признались, что им хватает на питание, одежду, обувь, другие покупки. Но для приобретения вещей, которые стоят дорого (таких как телевизор, холодильник) необходимо делать сбережения или одалживать.

2,13% интернет-пользователей сказали, что по сути, их семьям хватает на все. Им хватает на питание, одежду, обувь, дорогие покупки.

Для таких приобретений как машина, квартира им необходимо делать сбережения, одалживать или и так хватает на все.

Измеримость и прозрачность

Как пояснил Thinktanks.by директор исследовательской компании #DB3 Михаил Дорошевич, исследовательская компания #DB3, является инициатором и организатором медиаисследования белорусской интернет-аудитории с июля 2008 года. Данные доступны на рынке с января 2009. Целью является измеримость белорусской интернет-аудиории, повышение прозрачности интернет-рынка.

«Аудиторное исследование является нашим флагманским и используется медийными агентствами, веб-паблишерами для медиапланирования. Оно позволяет владельцам сайтов знать свою аудиторию. Наличие панельного аудиторного исследования позволяет привлекать на рынок крупнейших, традиционных рекламодателей. Все наши другие исследования (аудиты рекламных кампаний, количественные и качественные исследования)возможны только благодаря наличию аудиторного исследования. Другой пример, что в нынешний момент аудиторное панельное медиаисследование есть только в трех странах Восточного Партнерства (Беларусь, Молдова,Украина», - пояснил Михаил Дорошевич.

По его словам, компания #DB3 совместно с IAB приняли решение в мае 2017 добавить новые социально-демографически вопросы (частоту смотрения ТВ, места отдыха, число детей)включая поведенческий вопрос об оценке финансового положения семей.

«Так как аудиторное исследование является панельным, то мы смогли представить данные, когда обновилась наша большая панель (более 8000

человек) свыше, чем на 50%», - сказал Михаил Дорошевич.

Он также сообщил, что #DB3 постоянно развивает аудиторное исследование, в которое уже инвестировано большое количество денежных средств,времени, а также подтвердил, что в ходе медиаисследований gemiusAudience финансовое положение белорусской интернет-аудитории будет изучаться и в дальнейшем.