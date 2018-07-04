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Мужчина 47 лет убил девушку, чтобы скрыть изнасилование
СК расследовал уголовное дело по обвинению минчанина в совершении убийства с особой жестокостью с целью сокрытия изнасилования.
Об этом сообщила официальный представитель
Убийство
На утро девушка заявила всем присутствующим, что ее изнасиловали и сказал, что пойдет с заявлением в милицию.
47-летний мужчина попросил оставить его наедине с потерпевшей на кухне. Позже выяснилось, что он угрожал девушке ножом, избивал, душил ее руками и электрическим проводом.
После совершения убийства он спрятал тело в диван, а свидетелям предложил вывезти труп на дачу. Однако они обратились в милицию.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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СК расследовал уголовное дело по обвинению минчанина в совершении убийства с особой жестокостью с целью сокрытия изнасилования.
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