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Мужчина 47 лет убил девушку, чтобы скрыть изнасилование

05.07.2018 14:16 — Разное | БДГ  
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СК расследовал уголовное дело по обвинению минчанина в совершении убийства с особой жестокостью с целью сокрытия изнасилования.

Об этом сообщила официальный представитель УСК по г. Минску Марина Дранькова.

Убийство произошло 22 декабря 2017 года в доме на проспекте Рокоссовского в Минске. Накануне компания – девушка с четырьмя мужчинами выпивали по указанному адресу. Затем двое мужчин подрались, третий их разнимал. Но все остались ночевать в квартире.

На утро девушка заявила всем присутствующим, что ее изнасиловали и сказал, что пойдет с заявлением в милицию.

47-летний мужчина попросил оставить его наедине с потерпевшей на кухне. Позже выяснилось, что он угрожал девушке ножом, избивал, душил ее руками и электрическим проводом.

После совершения убийства он спрятал тело в диван, а свидетелям предложил вывезти труп на дачу. Однако они обратились в милицию.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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СК расследовал уголовное дело по обвинению минчанина в совершении убийства с особой жестокостью с целью сокрытия изнасилования.
 
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