​Территория США увеличилась благодаря вулкану

США стали больше благодаря вулкану. Гавайи увеличились на 200 гектаров из-за извержения Килауэа.

Впрочем, как уверяют учёные, часть новой земли со временем рухнет в море. Килауэа, напомним, начал извергаться в мае и превратил ближайшие территории в зону бедствия: оттуда эвакуировали более десяти тысяч жителей.