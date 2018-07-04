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Территория США увеличилась благодаря вулкану
США стали больше благодаря вулкану. Гавайи увеличились на 200 гектаров из-за извержения Килауэа.
Впрочем, как уверяют учёные, часть новой земли со временем рухнет в море. Килауэа, напомним, начал извергаться в мае и превратил ближайшие территории в зону бедствия: оттуда эвакуировали более десяти тысяч жителей.
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Гавайи увеличились на 200 гектаров из-за извержения Килауэа.
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