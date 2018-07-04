Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь – относительно молодая структура в системе социальной сферы. В целях совершенствования системы финансирования государственного социального страхования, Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 10.06.1993 года на базе Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования Республики Беларусь был образован Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь (далее Фонд), как орган государственного управления финансами социального страхования.

Для оперативного выполнения задач Фонда в регионах с 01 июля 1993 года функционируют районные отделы Фонда. Работа районного отдела Фонда осуществляется в соответствии с Положением о районном отделе Фонда и действующим нормативно-правовым законодательством.

Главными задачами районного отдела Фонда являются:

непосредственный сбор и аккумуляция обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей на государственное социальное страхование;

ведение регистрации плательщиков;

организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах для целей государственного социального страхования, в том числе профессионального пенсионного страхования, а также обеспечение контроля за правильностью представления плательщиками взносов сведений, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета;

назначение и выплата профессиональных пенсий работникам, занятых в особых условиях труда или отдельными видами профессиональной деятельности (вредные условия труда);

контроль за правильностью начисления, своевременностью и полнотой уплаты (перечисления) взносов, правильным использованием средств государственного социального страхования и принятие мер к плательщикам, нарушающих установленный порядок уплаты страховых взносов и иных платежей.

разъяснительная работа среди плательщиков, застрахованных лиц и граждан по широкому кругу вопросов социального страхования.

Средства государственного социального страхования имеют целевое назначение и направляются на:

выплату трудовых и профессиональных пенсий;

выплату пособий по материнству (по беременности и родам, женщинам, ставшим на учет в государственных учреждениях здравоохранения до 12 недельного срока беременности);

выплату семейных пособий (в связи с рождением ребенка, уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, на детей старше 3-лет из отдельных категорий семей);

выплату пособий по временной нетрудоспособности;

оплату ежемесячно предоставляемого по заявлению матери (отца, опекуна, попечителя), воспитывающей (воспитывающего) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одного дополнительного свободного от работы дня;

финансирование выплат взыскателям в качестве компенсации недополученной суммы алиментов в связи с простоем или иными обстоятельствами, имевшими место по независящим от должника причинам, с последующим возмещением нанимателем использованных на указанные цели средств государственного социального страхования;

финансирование выплат на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

обучение безработных;

погребение и т.д.

Как видим, средства Фонда сопровождают человека на протяжении всей его жизни, еще не родился ребенок, а за счет средств Фонда мама получает пособие по беременности и родам; появился ребенок — из средств Фонда выплачивается пособие на рождение ребенка, до 12-ти недельного срока беременности, ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, и уходит человек в мир иной- родственникам выплачивается пособие на погребение . Практически все 45,6 тысячи жителей Смолевичского района, в том числе 11,4 тысячи пенсионеров, в той или иной степени пользуются средствами Фонда.

Расходы на выплату пенсий и пособий за 2017 год по району составили 44251.8 тыс. рублей, за 5 месяцев текущего года – 19442,3 тыс. рублей. Обеспеченность собственными средствами на выплату пенсий и пособий по району составила за 2017 год — 110.0%, за 5 месяцев 2018 года 122,4%. Из средств Фонда за 2017 год субъектами хозяйствования района направлено 9932,6 тыс. рублей на выплату всех видов пособий, в том числе 3246,6 тыс. рублей израсходовано на пособия по временной нетрудоспособности, за 1 квартал 2018 года — 3036,1 тыс. рублей и 1232,1 тыс. рублей соответственно.

По состоянию на 1 июня 2018 в Смолевичском районом отделе зарегистрировано 4178 плательщиков страховых взносов, в том числе 86 плательщиков, уплачивающих взносы на профессиональное пенсионное страхование.

Ежемесячно увеличивается количество открываемых индивидуальных лицевых счетов застрахованных граждан. По состоянию на 1 июня 2018 года в районном отделе открыто 41795 индивидуальных лицевых счетов.

Постоянно растут объемы поступающей на лицевые счета информации. Ежедневный контроль за своевременным и качественным представлением и анализ некорректных лицевых счетов, а также работа с плательщиками по их исправлению позволяет поддерживать лицевые счета в актуальном состоянии и использовать достоверную информацию для начисления пенсий и пособий.

Социальные гарантии населению – одно из главных направлений социальной политики государства. Наша деятельность является неотъемлемым звеном в осуществлении государственной социальной политики. И не важно, что праздник сравнительно молод, не время определяет его значимость, а наша работа – ответственная благородная миссия.

Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с 25-летием Фонда социальной защиты населения. Здоровья вам и вашим близким. Добра, тепла и уюта в ваших семьях. Доброты, отзывчивости и терпения в нашей нелегкой работе. Я благодарю Вас за доброе отношение, взаимопонимание и радость делового общения.

Хочу выразить слова благодарности, признательности и уважения моим предшественникам – начальникам Cмолевичского районного отдела Фонда Тамаре Федоровне Смычек, Михаилу Васильевичу Жилянину. Огромное спасибо нашим главным инспекторам, которые уже на заслуженном отдыхе, Антонине Антоновне Бурдыко, Анне Александровне Шкурко, Тамаре Михайловне Семижон за добросовестный труд, за вклад, внесенный в решении задач, поставленных перед районным отделом Фонда. Пусть судьба подарит им крепкое здоровье, счастливую семейную жизнь, много хороших светлых лет.

В настоящее время в нашем маленьком коллективе работают порядочные, ответственные, добрые, чуткие, отзывчивые специалисты, профессионалы своего дела: заместитель начальника отдела Наталья Евгеньевна Сукач, старший инспектор Константин Эдуардович Иванец, экономист Юлия Анатольевна Соболевская, инспекторы Наталья Вячеславовна Вусик, Вероника Михайловна Артишевская, Татьяна Владимировна Смычек. С нетерпением ждем своих замечательных работниц, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, Ирину Михайловну Костючик и Ирину Александровну Кулицкую. Спасибо моим коллегам за профессионализм, трудолюбие и взаимопонимание.

Учитывая, что работники Смолевичского районного отдела Фонда размещаются в отдельном здании, являющимся республиканской собственностью на правах оперативного управления Миноблуправления Фонда, хочется выразить слова благодарности нашему трудолюбивому техническому персоналу: уборщицам Валентине Федоровне Соболевской, Елене Борисовне Толох, рабочему по ремонту и комплексному обслуживанию здания Вячеславу Александровичу Хмельницкому и бывшему водителю Владимиру Валерьевичу Лазарчику.

Благодаря нашей сплоченной работе, эффективной деятельности, творческому подходу к выполнению своих обязанностей и преданному служению делу, престиж районного отдела Фонда будет несомненно расти и в дальнейшем.

Любовь Васильевна КАРАСЬ, начальник Смолевичского райотдела Миноблуправления Фонда социальной защиты населения.