Голкипер юношеской команды ФК «Карпаты» из Львова покидает клуб, сообщает сайт болельщиков украинской дружины.



Фото с сайта fckarpaty.com.ua

— Голкипер юношеской команды «зелено-белых» неприятно удивил своими действиями в соцсетях. Речь идет о Михаиле Готра, который на своей странице запостил несколько фото с российской символикой и поддержкой сборной России на ЧМ. После этого руководство решило прекратить сотрудничество с этим игроком. Об этом нашему сайту стало известно из собственных источников, — говорится в сообщении.







