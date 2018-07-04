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Сайт болельщиков ФК "Карпаты" сообщил, что вратаря клуба выгнали за поддержку России на ЧМ

05.07.2018 14:35 — Разное | Tut.by  
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Голкипер юношеской команды ФК «Карпаты» из Львова покидает клуб, сообщает сайт болельщиков украинской дружины.


Фото с сайта fckarpaty.com.ua

— Голкипер юношеской команды «зелено-белых» неприятно удивил своими действиями в соцсетях. Речь идет о Михаиле Готра, который на своей странице запостил несколько фото с российской символикой и поддержкой сборной России на ЧМ. После этого руководство решило прекратить сотрудничество с этим игроком. Об этом нашему сайту стало известно из собственных источников, — говорится в сообщении.



 
 
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Голкипер юношеской команды ФК "Карпаты" из Львова покидает клуб, сообщает сайт болельщиков украинской дружины.
 
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