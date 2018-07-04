Просим откликнуться очевидцев

Неустановленное лицо, имея умысел на хищение денежных средств, воспользовавшись банковской пластиковой карточкой ОАО «Приорбанк», держателем которого является Д., через банкомат ОАО «АСБ Беларусбанк», расположенный по адресу ул.Совесткая, 1 в г.п.Смиловичи, введя в компьютерную систему банка персональный идентификационный код (ПИН-код) держателя банковской пластиковой карточки, т.е. ложную информацию о ее держателе, получило несанкционированный доступ к карт-счету потерпевшего, путем проведения операции по снятию наличных денежных средств в 9 часов 41 минуту 20 февраля 2018 года похитило денежные средства Д. на общую сумму 110 рублей.

Граждан, которые явились очевидцами данного происшествия, либо которые узнали кого-либо на фотографии, просим сообщить об этом по телефонам +37529 5593061, 801714 24825 в Червенский районный отдел Следственного комитета либо по телефону 102 в оперативно-дежурную службу Червенского РОВД.

Н.ТОПЫРИК, старший следователь Червенского РОСК майор юстиции