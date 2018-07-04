Осиповчане, внимание: мошенники в интернете!

В январе-мае на территории района зарегистрировано 8 преступлений, совершенных с использованием глобальной сети. Чтобы не стать жертвой, следует знать наиболее распространенные виды интернет-мошенничества:

SMS-просьба о помощи: требование перевести, одолжить на некоторое время определенную сумму денег с обращением от «мамы», «друга», «сына»;

«Ошибочный» перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополнительно снимают сумму по чеку;

«Кредит не погашен»: просят связаться по телефону с лжесотрудником банка, который требует сообщить коды от вашей банковской карты и личного кабинета;

Звонок из банка: сообщают, что с вашей карточки пытались снять деньги, и, чтобы срочно решить вопрос, просят назвать личные данные и данные карточки;

Блокираторы телефона либо интернета: скачиваете программу — в ней оказывается вирус. Чтобы от него избавиться, нужно отправить платное сообщение;

«Интернет-знакомства»: используя вымышленный ник либо ник другого человека, интернет-мошенник с помощью социальных сетей знакомится с одинокими людьми, входит в доверие и под любыми предлогами просит пере- вести определенную сумму денег на счет (характерно для сайтов знакомств, где мошенники обычно выступают в качестве иностранцев).

Всегда следуйте нескольким простым правилам: не сообщайте PIN-коды от банковских карт или пароли от банковских онлайн-кабинетов; сменив номер телефона, отключите от прежней сим-карты услугу «Мобильный банк»; если пришло SMS-сообщение, что карта заблокирована, позвоните по номеру телефона, указанному над магнитной лентой на банковской карте; звонят незнакомые люди и говорят, что ваш близкий родственник в беде, — перезвоните родным; не разговаривайте по телефону с «предлагателями» различных призов и выигрышей — сразу же кладите трубку; если вас все же обманули, не удаляйте CMC-сообщения, электронные письма, сохраняйте чеки после перевода денег на счета аферистов.

Виктор Лубинский, начальник ОУР KM РОВД.