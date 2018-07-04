​Чемпионат мира по футболу-2018. Сын Неймара пришёл на тренировку сборной Бразилии

Участники четвертьфиналов ЧМ по футболу-2018 сейчас тренируются перед завтрашними матчами.

На тренировке к бразильцам присоединился новичок. В 1/4 он не сыграет, но подготовиться к матчу помогает.

Это сын одного из лидеров сборной – Неймара. Давид Лукка пришёл не только посмотреть на отца, но и потренироваться вместе с ним. Советы юному футболисту дал и тренер сборной Бразилии – Тите. На трибунах футболистов поддерживали семьи, а в конце тренировки на поле выпустили молодое поколение бразильских футболистов и футболисток.

Матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдёт 6 июля в Казани. Встреча начнётся в 21.00.