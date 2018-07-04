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«Вор должен сидеть в тюрьме», — любил повторять Виталий Манько

05.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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«Вор должен сидеть в тюрьме», — любил повторять Виталий Манько

Человечество уже не одно десятилетие утверждает, что мысль материальна. В очередной раз убеждаешься в этом на примере жителя Калинковичей Виталия Манько, который в своих видиопасквилях на власть, правоохранителей и тружеников  других организаций, любил повторять устами киношного героя фразу: «Вор должен сидеть в тюрьме!»  Он так часто ее применял, что, похоже, договорился.

Эксперт по предназначению (так витиевато именовал себя Манько в своих видеопредставлениях), изображавший  из себя саму святую непорочность, по всей вероятности,  оказался обыкновенным жуликом,  обворовывавшим  сотоварищи своих соплеменников... Подробности читайте на сайте knews.by

 
 
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Человечество уже не одно десятилетие утверждает, что мысль материальна. В очередной раз убеждаешься в этом на примере жителя Калинковичей Виталия...
 
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