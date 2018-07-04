«Вор должен сидеть в тюрьме», — любил повторять Виталий Манько

Человечество уже не одно десятилетие утверждает, что мысль материальна. В очередной раз убеждаешься в этом на примере жителя Калинковичей Виталия Манько, который в своих видиопасквилях на власть, правоохранителей и тружеников других организаций, любил повторять устами киношного героя фразу: «Вор должен сидеть в тюрьме!» Он так часто ее применял, что, похоже, договорился.

Эксперт по предназначению (так витиевато именовал себя Манько в своих видеопредставлениях), изображавший из себя саму святую непорочность, по всей вероятности, оказался обыкновенным жуликом, обворовывавшим сотоварищи своих соплеменников... Подробности читайте на сайте knews.by