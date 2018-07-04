КГК: нарушений на вступительной кампании в ссузы и вузы не выявлено





Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Гродненской области, председатель областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования Анатолий Дорожко на семинаре «Централизованное тестирование: анализ опыта и пути совершенствования», который прошел в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.

Анатолий Дорожко отметил, что в целом абитуриенты успешно прошли тестирование, ни один из них не был удален из-за нарушения правил его проведения. Единственное, что один абитуриент получил возможность по состоянию здоровья пройти тестирование в резервный день. На «горячую линию», которая работала с самого начала проведения централизованного тестирования, поступило лишь одно обращение и то разъяснительного характера.



– Это говорит о большой работе, которая проведена всеми заинтересованными службами на подготовительном этапе ответственной государственной кампании. Большая заслуга в этом университета имени Янки Купалы, который является региональным центром тестирования. В отличие от других регионов страны именно централизация работы по подготовке, методическому обеспечению тестирования, в целом по проведению вступительной кампании в нашей области дает положительный результат, позволяет обеспечить главный принцип– равнодоступность высшего образования для каждого абитуриента, – подчеркнул Анатолий Дорожко.

– В области прошли тестирование 20 101 абитуриент, из них почти 19 тысяч – в нашем университете либо в его колледжах, – отметила ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко. – Наш вуз прошел большой путь по созданию системы организации и проведения централизованного тестирования. Мы являемся учреждением-координатором с 2002 года. И наша главная задача – обеспечить проведение всех норм, всех требований, а также безопасность абитуриентов, равные условия, то есть справедливость при проведении централизованного тестирования.



В ходе семинара обсуждены вопросы обеспечения пропускного режима при проведении ЦТ, пожарной и информационной безопасности, подготовки учебных корпусов к ЦТ, формирования состава организаторов.





Для проведения централизованного тестирования в области были задействованы четыре учреждения образования, 11 учебных корпусов. Более тысячи педагогов обеспечивали проведение ЦТ в качестве организаторов.