​Александр Нойок переходит в брестское «Динамо»

Один из лучших футболистов белорусского чемпионата – Александр Нойок – минское «Динамо» поменял на «Динамо» Брестское.

Первый матч за новую команду украинский полузащитник сможет провести после 19 июля, когда официально откроется трансферное окно. Контракт с брестским «Динамо» рассчитан до конца 2019 года. В составе минского клуба Александр Нойок провёл два сезона и был признан лучшим футболистом команды.