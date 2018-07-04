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В Беларуси становится меньше алкоголиков

05.07.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Количество зависимых от алкоголя людей снижается в Беларуси.

По данным специалистов, в Беларуси на учете с синдромом зависимости от алкоголя состоят 163 тысячи человек, с потреблением алкоголя с вредными последствиями − около 90 тысяч.

Если вернуться на несколько лет назад, то раньше на учете было 173-180 тысяч и 100-120 тысяч человек соответственно.

С 2012-2013 года в Беларуси непрерывно снижается количество смертей и заболеваний, обусловленных употреблением алкоголя − примерно на 5-7% в год

Снижение употребления алкоголя в Беларуси ранее констатировала и Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, республика опустилась со второго на 27-е место в рейтинге стран по употреблению алкоголя.


 
 
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Количество зависимых от алкоголя людей снижается в Беларуси.
 
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