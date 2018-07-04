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Капитан минского "Динамо" остается в клубе
Белорусский нападающий Александр Павлович подписал новый контракт с минским «Динамо». Капитан команды заключил годичное одностороннее соглашение, сообщает пресс-служба «зубров».
В прошлом сезоне Александр Павлович сыграл в форме «зубров» 56 матчей и набрал 13 (7+6) очков и 44 минуты штрафа при показателе полезности «- 6».
Всего же на счету Александра в составе минского «Динамо» 263 матча в КХЛ и 49 (26+23) результативных баллов.
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Белорусский нападающий Александр Павлович подписал новый контракт с минским "Динамо". Капитан команды заключил годичное одностороннее соглашение.
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