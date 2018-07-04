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Белорусский гандболист признан лучшим молодым игроком мира в своем амплуа

05.07.2018 14:49 — Разное | Tut.by  
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Гандболист БГК имени Мешкова и сборной Беларуси Андрей Юринок признан лучшим молодым левым крайним сезона-2017/18.


Андрей Юринок (справа) в матче против сборной Франции. Фото: Пресс-служба БФГ

По итогам опроса handball-planet.com, Андрей Юринок набрал 32 балла и занял первое место в своем амплуа. Вслед за 21-летним Юринком расположились Лукас Мертенс («Магдебург») и Хайме Фернандес («Адемар») — по 19 очков.

Кроме того, белорус Артем Кулак (БГК) занял второе место на позиции разыгрывающего (первый — Никола Билык из «Киля»), а еще один белорус Артем Королек («Сен-Рафаэль») — второй в амплуа линейного (первый — Людовик Фабрегас из «Монпелье»).


 
 
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Гандболист БГК имени Мешкова и сборной Беларуси Андрей Юринок признан лучшим молодым левым крайним сезона-2017/18.
 
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