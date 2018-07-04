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До старта IX международной «Большой бард-рыбалки – 2018» осталось 3 недели

05.07.2018 14:53 — Разное | Аргументы и факты  
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До старта IX международной «Большой бард-рыбалки – 2018» осталось 3 недели
Фото из открытых источников

Бард-рыбалка проходит при поддержке «Аргументов и Фактов» в Беларуси.

Сергей Милюхин, «АиФ в Беларуси» – Ольга, 27-29 июля этого года состоится очередная, девятая по счету, «Большая бард-рыбалка 2018». И, конечно же, гости фестиваля будут ждать именитых авторов. Как заявлено в программе, ты тоже, как всегда, выйдешь на сцену. Я знаю, в твоем графике много гастролей, в репертуаре много песен, написанных как тобой, так и другими авторами. Ответь, ты женщина, которая поёт?

О.З.  – Нет, только лишь отчасти. Ты знаешь, если раньше я не представляла себе проведение какого-либо концерта  или даже кухонных посиделок без моих песен под гитару, то сейчас я предпочитаю  организовывать мероприятия так, чтобы людям было интересно не только слушать выступления мастеров авторского жанра, но и духовно общаться и отдыхать друг с другом, находиться в комфортной для себя среде.  И «Большая бард-рыбалка» - идеальное место, где сошлись все  эти составляющие.

С.М. – И все же: мы увидим тебя в июле на фестивальной сцене?

О.З. – Конечно. В этом году мы вместе с прекрасным немецким музыкантом, поэтом, пацифистом  Тино Айсбреннером приготовили программу  « Брехт. Уэтс. Высоцкий. И мы».  Она уже показана в Германии, сейчас покажем в Беларуси. Кроме того, состоится презентация новой книги авторских переводов. Книга издана в Польше. Я перевела с польского языка 30 стихотворений Казимира Жарского, а он, в свою очередь, перевел на польский 30 моих. Такой вот получился дуэт.

С.М. – Ольга, ты автор двух поэтических сборников, теперь еще эта книжка. Ты – женщина, которая поэт, переводчик?

О.З. – Ну что ты? Поэт – слишком высокое звание, если хочешь, дар Божий. Поэты – это Юрий Ряшенцев, Александр Городницкий, Высоцкий, Окуджава, да много еще кто. Помнишь, у Ахматовой:

 «Нет, я не поэтесса, я поэт –
  не делай снисхожденья женской сути.
  ведь мне знаком тот беспощадный свет
  который вспарывает мозг в мгновенья жути».

Да, я пишу стихи. Было время, когда за месяц могла написать 30 песен и полсотни стихотворений. Но в какой-то момент осознала:  мне тесно в этом формате и я не могу «вспарывать мозг». Я хорошо знакома с  таким понятием, как вдохновение, но для меня творчество – это нечто большее. Это исцеление и, часто, медитативность. Когда я написала свою первую книгу прозы «Полынь и Лаванда», поняла: все, что пишется о любви словами, все это только слова. Все, что слышится между ними – жизнь.

До старта IX международной «Большой бард-рыбалки – 2018» осталось 3 недели
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Признаюсь, мне лестно, что предисловие к этой книге написал знаменитый литературный критик Лев Аннинский, назвав ее стихами в прозе.

С.М. – Что объединяет людей, несмотря порой на непогоду и удаленность от больших городов, из года в год приезжающих на бард-рыбалку?

О.З. – Думаю, по той же причине. Авторская песня – это исцеление от душевных и физических травм. Сохраняя традиции этого жанра,  нам удалось вернуть его тому поколению, которое сожалело об уходящей культуре. Кто-то может подумать, что песни под гитару – это только для туристов с рюкзаками и палатками, пропахшими дымом от костра. Но это же не так. Посмотри на наших соседей: Польша, Чехия, Словакия, Германия…. Там и сегодня барды собирают стадионы. Один только Яромир Наговица, известный чешский автор, чего стоит! И он поет не только свои песни, в его концертах звучат песни Высоцкого и Окуджавы.

Почти все авторы этого жанра – романтики. Почему я с ними? Потому что я за мечтателей, за романтиков, за людей с воображением. С ними легко и интересно. И, главное, честно. С ними можно обмениваться параллельными мирами, не лгать в отношениях и понять что-то о себе самом.

С.М. – Ольга, мы уже писали о том, что твое Творческое объединение «Своя среда» присоединилось к «Большой бард-рыбалке» с 4-го фестиваля. Именно с этого времени на главную сцену стали подниматься звезды первой величины жанра авторской песни, настоящие поэты и композиторы. Чья в этом заслуга? Что-то мне подсказывает, что твоя.

О.З. – Конечно же, это заслуга всей команды. Я одна не в состоянии обеспечить достойное пребывание гостей фестиваля. Я могу позвонить многим из них на их личный телефонный номер и пригласить.  Известные авторы прекрасно понимают: Беларусь - не Клондайк, не Майями и не Кремлевский дворец съездов, здесь ценовые категории гонораров другие. И концерты для зрителей бесплатные. К счастью, авторитет нашей бард-рыбалки настолько велик, что многие приезжают на Чигиринское водохранилище,  не требуя гонораров.  Ну кто не понимает, тот не приезжает.

С.М. – Ольга, спасибо. И до встречи на «Большой бард-рыбалке-2018».

 
 
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Еженедельник «АиФ» побеседовал с одним из организаторов проекта, арт-директором фестиваля Ольгой ЗАЛЕССКОЙ.
 
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