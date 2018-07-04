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В Беларуси в 2018 году выросло число самозанятых парикмахеров и репетиторов

05.07.2018 14:49 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси в 2018 году выросло число самозанятых парикмахеров и репетиторов
Фото из открытых источников

В Беларуси в 2018 году выросло число самозанятых граждан. Как пояснил министр по налогам и сборам Сергей НАЛИВАЙКО, в данный момент свыше 16 тыс. человек оказывают услуги, не требующие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). При этом число таких граждан за последний год увеличилось на 5 тыс. человек.

В Беларуси в 2018 году выросло число самозанятых парикмахеров и репетиторов Лукашенко разрешил кулинарам, дизайнерам, парикмахерам работать без ИП

По мнению министра, этому во многом поспособствовало вступление в силу в 2017 году указа №337 «О регулировании деятельности физических лиц». Если ранее было определено лишь шесть видов услуг, не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых граждане производят уплату единого налога, то с принятием указа их число заметно расширилось, передает БЕЛТА. В частности, в список попали услуги по ремонту мебели, часов, обуви, пошиву одежды, парикмахерские и косметические услуги.

Также документ предоставил гражданам право продавать изготовленные ими хлебобулочные, кондитерские изделия и готовую кулинарную продукцию на торговых местах на рынках или в других местах, установленных местными исполнительными органами.

По словам Сергея Наливайко, сейчас в данном контексте в число наиболее востребованных видов деятельности входят репетиторство (около 3 тыс. человек), парикмахерские и косметические услуги (1,5 тыс. человек), фотосъемка (свыше 300 человек).

Напомним, граждане, которые хотят заниматься видами деятельности, для которых не нужно регистрировать ИП, должны перед началом работы уведомить об этом налоговый орган и уплатить фиксированную ставку налога. При этом у граждан нет обязанности по ведению учета, использованию кассовых суммирующих аппаратов, а также по представлению какой-либо отчетности.

 
 
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Представители Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь рассказали о наиболее популярных профессиях среди самозанятых граждан страны.
 
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