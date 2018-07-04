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График работы общественной приёмной Пинского райисполкома на июль
05.07.2018 — Разное | Полесская правда
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В пятницу, 6 июля, с 14.00 до 17.00 консультацию по правовым вопросам проведет представитель суда Пинского района и города Пинска.
Во вторник, 10 июля, с 14.00 до 17.00 консультацию по вопросам кредитования населения проведет представитель филиала № 121 АСБ «Беларусбанк».
В пятницу, 20 июля, с 14.00 до 17.00 консультацию по вопросам ЖКХ проведет представитель Пинского районного ЖКХ.
Во вторник, 24 июля, с 14.00 до 17.00 консультацию по вопросам газификации населения проведет представитель ПУ «Пинскгаз».
Общественная приемная Пинского райисполкома расположена по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 2а.
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> В Пинском районном исполнительном комитете работает общественная приемная. В пятницу, 6 июля, с 14.00 до 17.00 консультацию по правовым вопросам проведет...
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