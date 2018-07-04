График работы общественной приёмной Пинского райисполкома на июль



В Пинском районном исполнительном комитете работает общественная приемная.

В пятницу, 6 июля, с 14.00 до 17.00 консультацию по правовым вопросам проведет представитель суда Пинского района и города Пинска.

Во вторник, 10 июля, с 14.00 до 17.00 консультацию по вопросам кредитования населения проведет представитель филиала № 121 АСБ «Беларусбанк».

В пятницу, 20 июля, с 14.00 до 17.00 консультацию по вопросам ЖКХ проведет представитель Пинского районного ЖКХ.

Во вторник, 24 июля, с 14.00 до 17.00 консультацию по вопросам газификации населения проведет представитель ПУ «Пинскгаз».

Общественная приемная Пинского райисполкома расположена по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 2а.