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Белоруска с юниорским рекордом континента стала чемпионкой Европы (U-18) по спортивной ходьбе
Белоруска Анна Зубкова стала чемпионкой Европы (U-18) по спортивной ходьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию в 5000 м она преодолела за 22 мин. 45,47 сек. и установила новый рекорд Европы для 18-летних атлетов. Белоруска опередила Ольку Фласку из Греции, занявшую второе место, и бронзового призера Симону Бертини из Италии.
Анна Зубкова также завоевала право на участие в Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
— Хорошо готова и рассчитывала на призовое место. Перед стартом настрой был боевой, признаюсь, ночь не спала, ждала начала, чтобы пройти дистанцию и поскорее узнать свой результат. Эмоции зашкаливают, я очень рада! — призналась Анна Зубкова. — Следующий крупный турнир в сезоне для меня — Юношеские Олимпийские игры в Аргентине в октябре. Загадывать не буду, но хотелось бы попасть вновь в число призеров.
В чемпионате Европы (U-18) в Венгрии принимают участие более 40 молодых белорусских легкоатлетов.
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В чемпионате Европы (U-18) в Венгрии принимают участие более 40 молодых белорусских легкоатлетов.
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