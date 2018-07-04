ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска с юниорским рекордом континента стала чемпионкой Европы (U-18) по спортивной ходьбе

05.07.2018 15:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белоруска Анна Зубкова стала чемпионкой Европы (U-18) по спортивной ходьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Анна Зубкова. Фото: БФЛА

Дистанцию в 5000 м она преодолела за 22 мин. 45,47 сек. и установила новый рекорд Европы для 18-летних атлетов. Белоруска опередила Ольку Фласку из Греции, занявшую второе место, и бронзового призера Симону Бертини из Италии.

Анна Зубкова также завоевала право на участие в Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

— Хорошо готова и рассчитывала на призовое место. Перед стартом настрой был боевой, признаюсь, ночь не спала, ждала начала, чтобы пройти дистанцию и поскорее узнать свой результат. Эмоции зашкаливают, я очень рада! — призналась Анна Зубкова. — Следующий крупный турнир в сезоне для меня — Юношеские Олимпийские игры в Аргентине в октябре. Загадывать не буду, но хотелось бы попасть вновь в число призеров.

В чемпионате Европы (U-18) в Венгрии принимают участие более 40 молодых белорусских легкоатлетов.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Европы (U-18) в Венгрии принимают участие более 40 молодых белорусских легкоатлетов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь и с "автоматом": в Минске представлена новая версия кроссовера Lifan Myway
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика