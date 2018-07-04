7-местных автомобилей в бюджетном сегменте на белорусском рынке практически нет — буквально пара моделей. А если вы добавляете в свой поисковик еще и критерий «автоматическая коробка передач», то количество предложений стремится к нулю. Тем интереснее предложение белорусского дилера китайской компании Lifan — их 7-местный кроссовер наконец-то получил «автомат» — гидромеханический, 5-диапазонный. Кстати, многие клиенты, ожидавшие такую модификацию, переживали, что по примеру кроссовера Х70, на Myway поставят вариатор, но производитель решил остановиться на более выносливой и проверенной временем конструкции.





Базовая версия Lifan Myway стоит 31 250 рублей, но «автомат» пока доступен только в версии LUX, и поэтому стоит такой автомобиль от 36 490 рублей. Разница чувствительная, но зато и оснащение под стать: люк, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, кожаный салон, система стабилизации и тягового контроля, 17-дюймовые колесные диски и т.д.





Как едет? Нормально — необкатанный Lifan Myway вряд ли впечатлит вас динамикой разгона, но плавность переключения передач обращает на себя внимание. Ускорение в горку, 7 человек в салоне, коробка переключается на 5000 об/мин — но переключение можно заметить разве что по звуку мотора. У «автомата» нет ручного режима, поэтому перед обгоном не получится скинуть пару передач, но для бездорожья предусмотрены режимы фиксации передач — коробку можно принудительно зафиксировать на первой или второй передачах, для полной реализации потенциала двигателя. И это именно то, что нужно для бездорожья — вкупе с клиренсом под 200 мм Myway вполне оправдывает свои претензии на кроссоверность.