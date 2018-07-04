В Калинковичском районе пенсионерка собирала вишню и провалилась в колодец

Как стало известно, инцидент произошел днем 4 июля в населенном пункте Гулевичи. 58-летняя женщина собирала во дворе вишню.

Чтобы достать ягоды, растущие высоко на дереве, она встала на деревянный настил, накрывающий питьевой колодец. В какой-то момент настил проломился и пенсионерка упала вниз.

Спустя короткое время на помощь женщине прибыли спасатели. До прибытия сотрудников МЧС пенсионерка частично находилась в воде, держась за веревку колодца глубиной восемь метров (уровень воды – три метра).

Спасатели вытащили женщину из колодца и передали в руки медработников. После осмотра она была отпущена домой, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, аналогичное происшествие произошло 4 июля в Браславском районе. Там спасатели вытащили из 5-метрового колодца 56-летнюю женщину.