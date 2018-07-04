В Беларуси малолетним разрешат расчеты на сумму до 3 базовых величин

В Беларуси планируется разрешить детям до 14 лет самостоятельно производить расчеты, в том числе платежными карточками, на сумму до 3 базовых величин (1 базовая величина – Br24,5). Соответствующее уточнение планируется внести в Гражданский кодекс (ГК), новая редакция которого подготовлена в соответствии с планом законодательной деятельности на 2018 год. Агентство "Интерфакс-Запад" располагает текстом готовящихся изменений.

В действующей редакции ст.27 ГК сказано, что дети до 14 лет могут самостоятельно оплачивать "мелкие бытовые сделки". При этом критерии "мелкой бытовой сделки" отсутствуют. На практике это затрудняет расчеты и создает неоднозначные ситуации в розничной торговле.

В новой редакции ГК также планируется дать более четкое определение прав несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет при взаимодействии с банками. В проекте новой редакции ст. 27 ГК оговаривается, что такие лица вправе "открывать банковские счета и вносить денежные средства, в том числе вклады (депозиты), в банки или небанковские кредитно-финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии с законодательством". В действующей редакции сказано, что подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут "вносить денежные средства в банки или небанковские кредитно-финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии с законодательством".