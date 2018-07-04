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Президент Украины подписал закон о национальной безопасности

05.07.2018 14:44 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный ранее Верховной Радой закон о национальной безопасности Украины, который определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, а также определяет в числе фундаментальных национальных интересов обретение членства в ЕС и НАТО.

Глава государства подписал законопроект на заседании Совета по национальной безопасности и обороны в четверг в Киеве.

"Над этим законом украинская власть и международные партнеры работали два года. И впервые в истории данным законом вводится взаимосовместимость в секторах безопасности и обороны Украины с оборонными возможностями НАТО", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что в данном секторе проходят реформы.

"И законом определены фундаментальные национальные интересы Украины, то, что армия должна защищать. Первое - это государственный суверенитет и территориальная целостность, независимость нашего государства, конституционный строй и недопустимость вмешательства во внутренние дела страны", - сказал президент, напомнив, что за последние четыре года на Украине была восстановлена Нацгвардия, создана Нацполиция и боеспособные Вооруженные силы.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом внесенный президентом законопроект №8068 21 июня.

Закон предусматривает, что министром обороны Украины и его заместителями будут назначаться гражданские лица.

Служба безопасности Украины данным законом определена как государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность. К полномочиям СБУ относятся противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры. СБУ также будет заниматься охраной государственной тайны.

Верховная Рада поручила Службе безопасности Украины в течение шести месяцев после вступления в силу этого документа разработать законопроект о внесении изменений в закон об СБУ, подать его президенту для внесения на рассмотрение парламента.

Документ предусматривает, что с введением военного положения Национальная гвардия Украины приводится в готовность к исполнению задач по назначению, входит в состав сил обороны. Стратегическое руководство Национальной гвардией в этот период осуществляет президент страны через Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Закон также определяет, что объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны Украины должен составлять не менее 5% запланированного ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, а в части назначения гражданских лиц министром обороны и его заместителями, он вступает в силу с 1 января 2019 года. Еще ряд положений закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

С началом действия закона "О национальной безопасности" теряют силу законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над военной организацией и правоохранительными органами государства, а также "Об организации оборонного планирования".

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный ранее Верховной Радой закон о национальной безопасности Украины, который определяет и разграничивает...
 
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