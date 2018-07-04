Скидки на отопление и возврат денег за переплаты. Как изменилась оплата коммуналки в Беларуси

29 июня текущего года правительство приняло постановление № 510, которым вносятся существенные изменения и дополнения в основной документ. Многие изменения в постановление № 571 вносились на основании обращений граждан по наиболее актуальным темам. Портал коммунальной грамотности опубликовал важные изменения, которые нужно знать каждому.

Электричество станет дешевле, если к дому не подведена горячая вода

Чтобы нагреть воду, жители таких помещений вынуждены пользоваться электрическим бойлером, а при этом практически невозможно уложиться в существующий норматив потребления электроэнергии 150 кВт·ч для оплаты по субсидируемым государством тарифам. Поэтому для данной категории норматив повышен до 250 кВт·ч. Более того, при потреблении от 250 до 400 кВт·ч оплата также будет производиться по субсидируемым тарифам, но с применением повышающего коэффициента 1,3. И лишь при превышении 400 кВт·ч платить придется по экономически обоснованным тарифам.

Отопление будет со скидкой, если стоит счетчик

С 1 января текущего года во всех вводимых в эксплуатацию домах жильцы обязаны производить расчеты за тепловую энергию по показаниям приборов индивидуального учета. Плательщикам, у которых ИПУ нет, но они решили установить их за свои деньги, при оплате счетов за потребленную тепловую энергию в течение трех лет будет предоставляться 10-процентная скидка. Если же прибор стоит, но пришел в негодность из-за того, что им не пользовались, то все равно можно получить скидку. Но только после поверки ИПУ, которая стоит около 70 рублей. Запустив восстановленное оборудование, собственник в течение трех лет будут оплачивать потребленную тепловую энергию с 5-процентной скидкой. Тот же, кто по-прежнему собирается игнорировать возможность расчетов за тепло по показаниям ИПУ, рискует угодить в категорию безучетных потребителей со всеми вытекающими последствиями.

Услугу по вывозу отходов можно приостановить

Обращение с твердыми коммунальными отходами относится к основным жилищно-коммунальным услугам, и даже отказ от заключения договора не освобождает от ее оплаты. У городских жителей, имеющих загородные дачи или доставшиеся по наследству дома, возникал справедливый вопрос: мол, на даче живу максимум три месяца, а платить нужно круглый год. Постановление предусматривает возможность приостановления оказания данной услуги на срок до 6 месяцев в календарном году. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в организацию, осуществляющую вывоз ТКО или производящую расчет и начисление платы. Особо следует подчеркнуть, что данная норма касается одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане.

Субсидированные тарифы на газ и электричество по двум адресам

Некоторые категории граждан получили право производить оплату за услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в двух жилых помещениях: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания. Причем второй адрес можно выбрать по желанию: неважно, что это – квартира в другом городе, дача или дом в садовом товариществе.

К таким категориям относятся неработающие пенсионеры, а также лица, имеющие право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» или инвалиды 3-й группы.

Отдельный вход – нет оплаты за уборку подъезда

Если нежилые помещения имеют отдельный вход непосредственно с придомовой территории, то от внесения платы за уборку подъезда и других мест общего пользования собственник освобождается. Исключение составляют только такие работы, как дератизация, дезинфекция и дезинсекция.

Также у собственников нежилых помещений появилась возможность рассчитываться за теплоснабжение по показаниям индивидуальных приборов учета при условии заключения соответствующего договора с энергоснабжающей организацией. Если помещение не оборудовано ИПУ, расчет производится по проектным тепловым нагрузкам.

Общежития. Есть договор найма – нужно платить

Граждане, проживающие в общежитии и заключившие договор найма жилого помещения, обязаны вносить плату за водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию, в том числе за потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, а также за санитарное содержание вспомогательных помещений, то есть за все услуги, начисляемые в зависимости от количества проживающих. Ранее подобная обязанность фактически возлагалась только при регистрации в общежитии по месту жительства или по месту пребывания, что приводило к неоднозначным ситуациям.

Допустим, если человек, заселившийся в общежитие на период трудовых отношений, был зарегистрирован по месту жительства в другом городе, он на вполне законном основании мог не платить за перечисленные услуги.

Вода для полива огорода станет дешевле

Сейчас объем воды для оплаты по субсидируемым тарифам составляют 140 л в сутки на человека. Чтобы перестать частично платить за водоотвод, хозяевам индивидуальных домов, которые содержат скот и поливают огороды, нужно лишь установить отдельный прибор учета. Он будет контрролировать расход воды на полив и содержание скота, и этот объем воды будет исключаться из платы за услугу водоотведения.

Капремонт. Деньги под контроль

В постановлении прямо прописали, что отчисления на капитальный ремонт предназначены исключительно для капитального ремонта. Воспользоваться ими для решения других вопросов не удастся.

Переплатили за ЖКУ? Возврат «живыми деньгами»

В случае ошибочного внесения лишних сумм за потребленные жилищно-коммунальные услуги по желанию гражданина ему возвратят разницу, если он обратится с соответствующим заявлением в обслуживающую организацию. Вместе с заявлением необходимо будет также предоставить документ, удостоверяющий личность, и платежные документы, подтверждающие факт оплаты. Напомним, что ранее лишние суммы не возвращались, а зачислялись в счет будущих платежей.

Сроки давности по ошибкам уменьшили

Если при расчетах ошиблись коммунальщики, то перерасчет теперь можно делать только за три месяца. Раньше срок был значительно больше — три года. С другой стороны, срок давности остается таким же (три года) в случаях, если недостаточное начисление производилось по вине гражданина. Например, если поменялся собственник, а об этом не было своевременно сообщено.

Уточнение деталей

Постановлением предусмотрен также ряд уточняющих моментов, без которых раньше было возможно неоднозначное толкование законодательства. К примеру, если квартира в собственности двух и более граждан, начисление производится отдельно по каждому лицевому счету соразмерно доле в праве собственности.

Отдельно прописан вариант при начислении платы на условных граждан за услуги «электроснабжение на работу лифта», «электроснабжение» и «газоснабжение» при отсутствии индивидуальных приборов учета. Если в жилом помещении никто не зарегистрирован, то число условных граждан определялось путем деления общей площади на 20 с округлением в сторону уменьшения до целого числа. Но из этой формулы расчетов выпадали помещения, площадь которых составляет менее 20 квадратов, поскольку при округлении получался ноль. В постановлении предусмотрено, что в таких случаях количество условных граждан принимается за единицу.