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Александр Лукашенко: В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран

05.07.2018 14:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Решающую роль в повышении боеспособности Вооруженных Сил играют военные кадры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран

Это 5 июля подчеркнул Президент Александр Лукашенко во время церемонии чествования офицеров во Дворце Независимости. В числе присутствующих и выпускники военных вузов. За отличные успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга лучшим из военнослужащих объявлена Благодарность Президента. Представители высшего офицерского состава также получили очередные звания.

Александр Лукашенко: В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусы, как никакая другая нация, ценят мир, безопасность и независимость. Эти важнейшие достижения белорусского народа нуждаются, естественно, в надежной защите.

Александр Лукашенко: В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран

К сожалению, как я уже отмечал, новый век не принес человечеству избавления от войн. В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран.

В этих непростых условиях Беларусь последовательно проводит миролюбивую политику, реализует меры, которые сохранили бы мир не только в нашем регионе.

Александр Лукашенко: В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран

Наша страна предложила мировому сообществу внешнеполитические инициативы, в основе которых лежат идеи снижения напряженности и укрепления мер доверия в регионе. Вроде бы нас слышат, но действия пока не предпринимают – ясно, почему. Поэтому мы вынуждены совершенствовать нашу национальную оборону и уделять пристальное внимание нашей безопасности.

Белорусская армия оснащается новыми и модернизированными образцами вооружения. Воевать есть с чем, надо только уметь.

Александр Лукашенко: В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран

Решающую роль в повышении боеспособности Вооруженных Сил играют военные кадры. Это люди, посвятившие всю свою жизнь защите Отечества. Вам предстоит решать сложные и ответственные задачи по обеспечению высочайшей выучки и слаженности органов управления и войск, обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы.

Особое внимание обратите, пожалуйста, на укрепление воинской дисциплины, воспитание у военнослужащих бдительности и чувства взаимовыручки. Именно вы должны служить примером для подчиненных. Помните, что во все времена офицеры являлись людьми долга, чести и образцом дисциплинированности.

Александр Лукашенко: В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран

На церемонии присутствовали представители разных силовых структур. Офицеры милиции, вооруженных сил, таможни, военные медики. Свою квалификацию они повышали в ведущих военных вузах Беларуси, а также России.

Александр Лукашенко: В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран

Нескольким офицерам вручены генеральски погоны. Генерал-майорами милиции стали начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков и начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко. Такое же воинское звание присвоено Андрею Федину – заместителю начальника вооружения Вооруженных Сил – начальнику штаба вооружения.

Александр Лукашенко: В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран

В звании генерал-майора теперь и первый замначальника тыла Вооруженных Сил - начальник штаба тыла Александр Панфёров и начальник Минского суворовского училища Александр Науменко. Андрей Ковальчук – начальник Гродненской региональной таможни стал государственным советником таможенной службы 3 ранга.

 
 
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Новости Беларуси. Решающую роль в повышении боеспособности Вооруженных Сил играют военные кадры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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