Гродненец восстанавливает педальные машинки времен СССР. Рассказываем, где их скоро можно увидеть

Коллекционировать и реставрировать детские советские педальные машинки гродненец Дмитрий стал совершенно случайно и неожиданно для себя в декабре 2017 года. Сейчас в его коллекции более 16 различных моделей детского «автовелопрома» времен СССР: машинки, скутеры, редкие велосипеды и даже педальный конь, сообщает АвтоГродно.





Полтора года тому Дмитрий приехал сдавать металлолом.

— А какой-то дедушка сдавал педальный Москвич 1992 года. Машина мне так приглянулась, что я успел у него ее перекупить. Он мне потом еще запчастей надарил. Так началось мое увлечение, — рассказывает Дмитрий.

Спустя полгода в коллекции Дмитрия собралось уже 16 педальных моделей. По словам Дмитрия, оказалось в Беларуси совсем немного тех, кто коллекционирует старые детские машинки.

— Большинство моих коллег живут в России. Мы обмениваемся запчастями и, конечно, опытом, — говорит Дмитрий.

Ту самую, первую машинку Дмитрий тщательно отреставрировал и ее сейчас не узнать. Запчасти Дмитрий покупал в разных городах. Например, руль куплен в Бресте, задние фонари — в Орше, приборная панель — в Санкт-Петербурге.





— В 1980—1994 годах детских машинок выпускали так же много, как и настоящих Москвичей. Тогда такая игрушка стоила 25 рублей, — рассказывает гродненец. — Со временем я стал скупать модели и запчасти на различных барахолках, у меня появилась своя «агентурная сеть» в пунктах приема металлолома. Фотографии собранных машинок показываю друзьям и знакомым, а те, в свою очередь, подсказывают, где видели такие же, — говорит собеседник.

Некоторые элементы для машинок Дмитрий делает самостоятельно, потому что готовых запчастей к педальным игрушкам не достать.

Самый редкий экземпляр в коллекции Дмитрия — УРАЛ, выпускавшийся в 1957—1965 годах. Это прототип «Победы». Над автомобилем еще нужно поработать, но все запчасти есть — и Дмитрий планирует успеть все закончить, чтобы показать коллекцию на автофестивале SunDay-2018.





Есть в коллекции гродненца и самолет, который когда-то был элементом аттракциона в советском парке. Дмитрий планирует поставить его на колеса, снабдить педалями и рулем.

— Детей к этим игрушкам манит как магнитом, — говорит Дмитрий. — Например, у друга есть и педальный «Москвич», и электрический современный «BMW X5» — так его малыш выбирает всегда советский автопром. Я тоже как возле гаража несколько моделей выставлю, дети просто из ниоткуда появляются! — улыбается собеседник.





Восстановленную часть коллекции Дмитрия можно будет увидеть 21 июля на автофестивале SunDay-2018. Он планирует выставить восемь педальных игрушек.