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Viber представил обновленный логотип

05.07.2018 15:23 — Разное | Tut.by  
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Мессенджер Viber представил новый логотип. На нем появилось название материнской компании и японский иероглиф. В этот же день обновился логотип японской корпорации Rakuten, которая владеет сервисом.


Фото: Reuters

Одним из элементов дизайна нового логотипа Viber является японский иероглиф ichi, который переводится как «один» и символизирует новые начинания. Также на новом логотипе есть слово Rakuten.

«2018 год ознаменовал начало эры новых свершений для Rakuten, — говорится в сообщении компании. — Корпорация, название которой переводится как „оптимизм“, готова покорять новые высоты в областях мобильных коммуникаций, логистики и электронной коммерции. Новый логотип отражает непрекращающееся стремление группы превосходить ожидания».


Старый логотип Viber

Новый логотип Viber

Напомним, сейчас Viber — один из самых популярных мессенджеров в Беларуси. По оценкам разработчиков, в 2017 году в Беларуси было почти 5,5 миллиона пользователей программы. Глобальная аудитория Viber превысила 800 миллионов пользователей.

У основания Viber стояли израильские предприниматели Тальмон Марко и Игорь Магазиник. Позже проект был продан японской корпорации Rakuten, а основатели переключились на другие проекты. Один из центров разработки Viber находится в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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На нем появилось название материнской компании и японский иероглиф.
 
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