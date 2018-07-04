Viber представил обновленный логотип

Мессенджер Viber представил новый логотип. На нем появилось название материнской компании и японский иероглиф. В этот же день обновился логотип японской корпорации Rakuten, которая владеет сервисом.



Фото: Reuters

Одним из элементов дизайна нового логотипа Viber является японский иероглиф ichi, который переводится как «один» и символизирует новые начинания. Также на новом логотипе есть слово Rakuten.

«2018 год ознаменовал начало эры новых свершений для Rakuten, — говорится в сообщении компании. — Корпорация, название которой переводится как „оптимизм“, готова покорять новые высоты в областях мобильных коммуникаций, логистики и электронной коммерции. Новый логотип отражает непрекращающееся стремление группы превосходить ожидания».



Старый логотип Viber



Новый логотип Viber

Напомним, сейчас Viber — один из самых популярных мессенджеров в Беларуси. По оценкам разработчиков, в 2017 году в Беларуси было почти 5,5 миллиона пользователей программы. Глобальная аудитория Viber превысила 800 миллионов пользователей.

У основания Viber стояли израильские предприниматели Тальмон Марко и Игорь Магазиник. Позже проект был продан японской корпорации Rakuten, а основатели переключились на другие проекты. Один из центров разработки Viber находится в Минске.