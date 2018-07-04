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​Венесуэла празднует День Независимости: Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро

05.07.2018 15:44 — Разное | ОНТ  
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Братская страна и стратегический партнёр. Президент Беларуси поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и весь венесуэльский народ с Днём Независимости. В Каракасе праздник отметили парадом. А в Минске сегодня было многолюдно в сквере имени Симона Боливара. К памятнику герою латиноамериканцев легли цветы.

Экономики Беларуси и Венесуэлы, как отметил Президент в своём поздравлении, взаимодополняемые, а у наших отношений есть значительный потенциал для развития. Минск и Каракас сегодня связывают 85 совместных проектов. Белорусы в Венесуэле возводят жильё (семь тысяч квартир уже построены), мы вместе добываем нефть, в Венесуэле работают сборочные цеха нашей карьерной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономики Беларуси и Венесуэлы, как отметил Президент в своём поздравлении, взаимодополняемые, а у наших отношений есть значительный потенциал для развития.
 
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