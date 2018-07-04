​Венесуэла празднует День Независимости: Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро

Братская страна и стратегический партнёр. Президент Беларуси поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и весь венесуэльский народ с Днём Независимости. В Каракасе праздник отметили парадом. А в Минске сегодня было многолюдно в сквере имени Симона Боливара. К памятнику герою латиноамериканцев легли цветы.

Экономики Беларуси и Венесуэлы, как отметил Президент в своём поздравлении, взаимодополняемые, а у наших отношений есть значительный потенциал для развития. Минск и Каракас сегодня связывают 85 совместных проектов. Белорусы в Венесуэле возводят жильё (семь тысяч квартир уже построены), мы вместе добываем нефть, в Венесуэле работают сборочные цеха нашей карьерной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.