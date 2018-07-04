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Доллар и российский рубль обвалились на торгах 5 июля

05.07.2018 15:18 — Разное | Партизан  
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Значение корзины валют обвалилось на 0,19% и оказалось на минимуме более чем за год.

Курс доллара упал на 0,0054 рубля до 1,9892 BYN/USD и оказался на минимуме с 9 апреля 2018 года, пишет select.by

Курс евро вырос на 0,0020 рубля до 2,3255 BYN/EUR. Евро укрепляется уже третий раз подряд и оказывается на максимуме за 8 дней. 

Курс российского рубля упал на 0,0086 рубля до 3,1438 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за 16 дней, но всего 0,0001 рубля не хватило для того, чтобы оказаться на уровне, ниже которого российский рубль не снижался уже почти 19 месяцев. 


Тем временем на МосБирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 3 копейки до 63,2604 USD/RUB, а средневзвешенный курс евро вырос на 20 копеек до 73,9197 EUR/RUB. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Значение корзины валют обвалилось на 0,19% и оказалось на минимуме более чем за год.
 
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