Еще один взяточник: замдиректора гомельского завода задержали с поличным

Задержание произошло еще в "большие выходные", однако информация об этом крайне закрыта.





Сильным новостям » несколько дней назад сообщил источник на предприятии, однако редакция не стала публиковать эту информацию до тех пор, пока не получила подтверждение сразу от нескольких, не зависящих друг от друга сотрудников завода. О случившемся «» несколько дней назад сообщил источник на предприятии, однако редакция не стала публиковать эту информацию до тех пор, пока не получила подтверждение сразу от нескольких, не зависящих друг от друга сотрудников завода.





По имеющимся, но пока не подтвержденным официально сведениям, заместитель директора получил несколько тысяч долларов наличными от коммерсанта как вознаграждение за то, что именно у его фирмы завод будет закупать необходимое сырье.









Задержание сотрудниками МВД произошло по факту передачи средств, с поличным.





в Беларуси откаты за госзаказы - не какой-то случайный эпизод, а система функционирования государства . Ранее, комментируя вынесенный накануне приговор бизнесмену Александру Кныровичу, создатель портала TUT.BY Юрий Зиссер высказал мнение, что





Думаем, это же касается и всей системы закупок на государственных предприятиях, коих у нас абсолютное большинство. А информация о задержании очередного топ-менеджера того или иного госпредприятия только тому подтверждение.











