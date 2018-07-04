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Еще один взяточник: замдиректора гомельского завода задержали с поличным
Замдиректора Гомельского завода литья и нормалей получил несколько тысяч долларов от работника коммерческой структуры за «благоприятное решение вопроса».
Задержание произошло еще в "большие выходные", однако информация об этом крайне закрыта.
О случившемся «
По имеющимся, но пока не подтвержденным официально сведениям, заместитель директора получил несколько тысяч долларов наличными от коммерсанта как вознаграждение за то, что именно у его фирмы завод будет закупать необходимое сырье.
Задержание сотрудниками МВД произошло по факту передачи средств, с поличным.
Ранее, комментируя вынесенный накануне приговор бизнесмену Александру Кныровичу, создатель портала TUT.BY Юрий Зиссер высказал мнение, что
Думаем, это же касается и всей системы закупок на государственных предприятиях, коих у нас абсолютное большинство. А информация о задержании очередного топ-менеджера того или иного госпредприятия только тому подтверждение.
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Замдиректора Гомельского завода литья и нормалей получил несколько тысяч долларов от работника коммерческой структуры за «благоприятное решение вопроса».
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