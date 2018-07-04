Безвизовый режим с Китаем заработает с 10 августа

"С 10 августа 2018 года вступает в силу соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем", - сообщает посол.





Он также подтвердил, что китайская сторона ратифицировала соглашение.





Беларусь также уже ратифицировала межправительственное соглашение с Китаем о взаимном безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов.





БелТА . Соответствующий закон был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, передает









Белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать для китайских граждан.





В безвизовый режим заложены частные поездки, бизнес-командировки, туристические поездки.





Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней или заниматься учебной, профессиональной деятельностью, надо будет получать специальную визу.







