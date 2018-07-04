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Безвизовый режим с Китаем заработает с 10 августа

05.07.2018 14:53 — Разное | Партизан  
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Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступает в силу с 10 августа. Об этом написал посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый в своем твиттер-аккаунте.

"С 10 августа 2018 года вступает в силу соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем", - сообщает посол.

Он также подтвердил, что китайская сторона ратифицировала соглашение.

Беларусь также уже ратифицировала межправительственное соглашение с Китаем о взаимном безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов. 

Соответствующий закон был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, передает БелТА.


Белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать для китайских граждан. 

В безвизовый режим заложены частные поездки, бизнес-командировки, туристические поездки.

Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней или заниматься учебной, профессиональной деятельностью, надо будет получать специальную визу. 



 
 
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Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступает в силу с 10 августа. Об этом написал посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый в своем твиттер-аккаунте.
 
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