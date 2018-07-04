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"Жесткое требование президента - не снижать доходы". Налоговый вычет на медуслуги вводить не будут

05.07.2018 15:40 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси пока не будут вводить социальный налоговый вычет по подоходному налогу в сумме расходов на медицинские услуги. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, Минский столичный союз предпринимателей и работодателей предложил ввести социальный налоговый вычет по подоходному налогу в сумме расходов на медицинские услуги. Это предложение обсуждалось на очередном заседании специальной межведомственной рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса.

— Эта тема не нова. Продвигают ее собственники частных клиник. Что касается оценок экспертов, то эти эксперты, как правило, анонимные. Ни одной цифры я не услышал, думаю, и не услышим. Более того, я хочу сказать, что оценки экспертов порой очень недостоверны, — отметил Сергей Наливайко. — Вопрос введения данного налогового вычета обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства. Мнения по этому вопросу были крайне противоречивые. На сегодня принято решение не вводить этот вычет. Поэтому пусть они (сторонники введения налогового вычета на медуслуги. — Прим. ред.) дадут цифры, и, наверное, если их аргументы все-таки будут убедительны, то в следующий раз, когда будут рассматриваться изменения в Налоговый кодекс, они будут приняты.

Министр по налогам и сборам также пояснил, почему было решено и от других предлагаемых налоговых вычетов. Напомним, ранее на одном из заседаний предлагалось ввести социальный налоговый вычет в сумме расходов на получение второго и последующего высшего, среднего специального или профессионально-технического образования, а также на прохождение переподготовки и повышения квалификации. Однако эти предложения после обсуждения на заседании отклонили.

— От введения данных налоговых вычетов решили отказаться, скорее всего, потому что инициаторы данной идеи были неубедительны и их аргументы были слабее, чем аргументы оппонентов. Это сейчас не прорабатывается межведомственной рабочей группой, но, на мой взгляд, было бы, наверное, справедливо увеличить стандартные налоговые вычеты для физических лиц. Подходы могут быть различными, но для того, чтобы принять ту или иную точку зрения, нужна аргументация. Потому что идей очень много, примеров в различных странах очень много, и эти идеи зарекомендовали себя с разной степенью эффективности. Поэтому нужно подсчитывать, что мы получим в конечном итоге. Работа ведется с точки зрения упрощения, повышения прозрачности и понятности Налогового кодекса, но почему-то многие забывают жесткое требование Президента, чтобы налоговые доходы не снизились, — резюмировал Сергей Наливайко.

 
 
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Министр по налогам и сборам также пояснил, почему было решено и от других предлагаемых налоговых вычетов, в том числе на получение второго образования.
 
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