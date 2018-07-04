Величко: Год малой родины дает региональным журналистам прекрасную возможность для творчества

Год малой родины предоставляет журналистам региональных средств массовой информации замечательную возможность для творческой самореализации. Об этом заявил сегодня на церемонии вручения дипломов победителям конкурса среди региональных СМИ и журналистов Брестской области заместитель председателя облисполкома Олег Величко, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Роль СМИ в информационном обществе огромна. Они могут привлечь внимание общественности к насущным проблемам, помочь сориентироваться в разнообразии услуг и предложений, стать площадкой для обсуждения на сайтах и форумах. На мой взгляд, прекрасной возможностью для творческой самореализации авторов региональных изданий является Год малой родины. Даже не год, а годы, поскольку Президент расширил временные рамки проведения мероприятий по этой тематике до 2020 года. Уже сегодня вы демонстрируете яркие и эксклюзивные проекты, которые доказывают, насколько вы любите свое дело и тот уголок родного края, с которым связана ваша жизнь", - сказал Олег Величко.

В этом году свои работы на конкурс за небольшим исключением представили все редакции региона. Победителем среди редакций областных, объединенных и региональных газет признана барановичская газета "Наш край". Среди редакций районных и городских газет дипломов удостоены "Навіны Камянеччыны" и "Лунінецкія навіны", среди редакций телевидения и радио - ТРК "Пинск" и "Барановичи FM". Специальными дипломами отмечены областная газета "Заря" - за творческий проект для детей и родителей "Лучик", городская газета "Брестский вестник" - за актуальность, оперативность и аналитический подход в освещении материалов экологической тематики и районная газета "Заря над Бугом" - за творческий подход в поиске тем и подаче материалов сельскохозяйственной тематики. Дипломов в различных номинациях также удостоены более 20 журналистов региональных изданий. По традиции определен "Лучший юнкор Брестчины". Диплом в этой номинации вручен выпускнице СШ №28 Бреста, юнкору газеты "Заря" Полине Новик.

Итоги ежегодного конкурса среди редакций региональных средств массовой информации и журналистов области подводили в 14-й раз. Церемония состоялась на филологическом факультете Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, где четыре года назад было открыто отделение журналистики. Выпускники местного "журфака" наравне с маститыми журналистами также участвуют в конкурсе. В этом и заключается главный смысл творческого состязания - стимулировать стремление к профессиональному совершенствованию, открывать новые имена.