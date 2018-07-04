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Величко: Год малой родины дает региональным журналистам прекрасную возможность для творчества

05.07.2018 15:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Год малой родины предоставляет журналистам региональных средств массовой информации замечательную возможность для творческой самореализации. Об этом заявил сегодня на церемонии вручения дипломов победителям конкурса среди региональных СМИ и журналистов Брестской области заместитель председателя облисполкома Олег Величко, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56971.php

Величко: Год малой родины дает региональным журналистам прекрасную возможность для творчества

"Роль СМИ в информационном обществе огромна. Они могут привлечь внимание общественности к насущным проблемам, помочь сориентироваться в разнообразии услуг и предложений, стать площадкой для обсуждения на сайтах и форумах. На мой взгляд, прекрасной возможностью для творческой самореализации авторов региональных изданий является Год малой родины. Даже не год, а годы, поскольку Президент расширил временные рамки проведения мероприятий по этой тематике до 2020 года. Уже сегодня вы демонстрируете яркие и эксклюзивные проекты, которые доказывают, насколько вы любите свое дело и тот уголок родного края, с которым связана ваша жизнь", - сказал Олег Величко.

В этом году свои работы на конкурс за небольшим исключением представили все редакции региона. Победителем среди редакций областных, объединенных и региональных газет признана барановичская газета "Наш край". Среди редакций районных и городских газет дипломов удостоены "Навіны Камянеччыны" и "Лунінецкія навіны", среди редакций телевидения и радио - ТРК "Пинск" и "Барановичи FM". Специальными дипломами отмечены областная газета "Заря" - за творческий проект для детей и родителей "Лучик", городская газета "Брестский вестник" - за актуальность, оперативность и аналитический подход в освещении материалов экологической тематики и районная газета "Заря над Бугом" - за творческий подход в поиске тем и подаче материалов сельскохозяйственной тематики. Дипломов в различных номинациях также удостоены более 20 журналистов региональных изданий. По традиции определен "Лучший юнкор Брестчины". Диплом в этой номинации вручен выпускнице СШ №28 Бреста, юнкору газеты "Заря" Полине Новик.

Итоги ежегодного конкурса среди редакций региональных средств массовой информации и журналистов области подводили в 14-й раз. Церемония состоялась на филологическом факультете Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, где четыре года назад было открыто отделение журналистики. Выпускники местного "журфака" наравне с маститыми журналистами также участвуют в конкурсе. В этом и заключается главный смысл творческого состязания - стимулировать стремление к профессиональному совершенствованию, открывать новые имена.

 
Теги: Брест
 
 
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