Как в городе готовятся к фестивалю «Краски Бреста»

Жители города и предприятия вовсю участвуют в ярком фестивале, который пройдёт 29 июля.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56970.php

Читать полностью в источнике с фото:





Место праздника – дворы домов, территории предприятий и Парк культуры и отдыха.

Что в районах



Фестиваль разделен на два этапа. Первый предусматривает конкурс среди предприятий, учреждений и организаций Ленинского и Московского районов Бреста, которые уже сейчас высаживают на своей территории клумбы, устанавливают инсталляции. 15 мая в «БВ» мы на примере ДЭПа рассказывали, что интересного может придумать трудовой коллектив. В Ленинском и Московском районах вовсю идёт подготовка к фестивалю: заявлены участники, поступают фото будущих композиций. Итоги в районах будут подводиться в 20-х числах июля. А как сейчас идёт подготовка?



В Московском районе - атмосфера творческая, предприятия, организации и граждане готовятся участвовать во всех пяти номинациях. «Буквально сегодня поступили фотографии из ЮЗМР-3, жители домов украсили свою территорию. Был и такой случай – когда собрались удалять старое дерево, поваленное ветром, люди попросили не спиливать его под корень, придумали что-то красивое сделать», - рассказал о том, как идёт подготовка к конкурсу начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Администрации Московского района Александр Золотухин. По его словам, инициативу граждан помогают реализовать инженеры по работе с населением ЖЭСов.



Аналогично творческая фантазия бурлит в Ленинском районе – уже четыре десятка участников заявили о своих замыслах. Хотелось бы описать их будущие инсталляции, но Валентина Плечко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Администрации Ленинского района, посоветовала: «Не будем раскрывать все карты». Список в «БВ» уже есть, но выдавать не станем. Во-первых - творческое соперничество и конкуренция уже есть, да и не будем навязывать жюри предпочтений. К тому же поправки может внести погода. Вот засохнут у кого-то цветочки, а нас и упрекнут, что сглазили…



Что же будет в парке



Вторая часть состоится непосредственно 29 июля, когда Брест будет отмечать праздник города. На аллеях парка культуры и отдыха разместятся цветочные композиции различных форм и цветов. В ближайшие дни в парке состоится «рекогносцировка» - участникам будут определены конкретные места, где они установят композиции. Поскольку участников много, дни для распланировки на местности для Ленинского и Московского районов установлены разные.



Брестчане в парке смогут полюбоваться букетами, скульптурами из живых цветов с использованием других природных и искусственных материалов. Будут организованы выставки -продажи, где желающим представится возможность приобрети цветы, рассаду, семена, хотя, некоторые цветоводы утверждают, что краденые ростки приживаются лучше. Заметим, что красть цветы нехорошо, а вот творческие идеи заимствовать – добро пожаловать.



Благодаря фестивалям цветов Брест становится еще более красочным. В этом году ожидается больше участников, чем в прошлом. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится на сцене Театра эстрады. На ней же состоится праздничный концерт. Одним из его участников станет городской духовой оркестр под управлением маэстро Валерия Коваля. Брестчане услышат программу под названием «Все цветы».



Цель – красота и экология



Фестиваль-конкурс проводится с целью создания привлекательного имиджа города для туристов, развития активной гражданской позиции в области экологической культуры, цветоводства и ландшафтного дизайна.



Задачами фестиваля-конкурса являются создание благоприятной экологической и эстетической среды на территории города, воспитание у жителей любви к родному городу и стимулирование деятельности организаций и жителей по озеленению городских территорий, развитие и популяризация цветоводства, флористики, ландшафтного дизайна и цветочного сервиса.



Фестиваль проводится в городе второй раз, первый раз он проходил в 2017 году, по инициативе главы города Александра Рогачука. Уже сейчас есть предположения, что следующий, в 2019 году, будет тематическим и посвящён 1000-лению Бреста.



Что же касается погоды во время предстоящего фестиваля, хотелось бы, чтобы синоптики на этот раз не ошиблись. Сегодня, 5 июля она такая: засух и тропических ливней не предвидится, 26 и 27 июля, как и в прошлом году, будет тепло и солнечно. Все любители цветов – на фестиваль в парк!