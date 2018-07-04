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«АйПауэр» отчитался об очередном этапе строительства
05.07.2018 15:56 — Разное | Виртуальный Брест
ООО «АйПауэр» информирует об очередном этапе строительства аккумуляторного завода. На данный момент выполнено устройство фундаментов под технологическое оборудование, производится монтаж внутренних перегородок, начаты работы по монтажу систем вентиляции в производственном корпусе, производятся отделочные работы (плитка, покраска, штукатурка, потолки), а также прибыла в монтаж трансформаторная подстанция.
Продолжаются работы по следующим направлениям:
Проект реализуется в соответствии с запланированными сроками с осуществлением технадзора, авторского надзора, а также контроля со стороны инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области.
Реализация проекта началась в январе 2016 года, когда было зарегистрировано юридическое лицо ООО «АйПауэр».
В 2017 году были пройдены государственные экспертизы и получены разрешения на проведение строительно-монтажных работ. Завершение реализации проекта запланировано на конец 2018 года.
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ООО «АйПауэр» информирует об очередном этапе строительства аккумуляторного завода. На данный момент выполнено устройство фундаментов под технологическое...
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