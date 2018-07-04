«АйПауэр» отчитался об очередном этапе строительства

ООО «АйПауэр» информирует об очередном этапе строительства аккумуляторного завода. На данный момент выполнено устройство фундаментов под технологическое оборудование, производится монтаж внутренних перегородок, начаты работы по монтажу систем вентиляции в производственном корпусе, производятся отделочные работы (плитка, покраска, штукатурка, потолки), а также прибыла в монтаж трансформаторная подстанция.



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Продолжаются работы по следующим направлениям:

1. Благоустройство территории: установлены бордюрные камни, идет заливка бетона (выполнено 6000 м2), производится укладка тротуарной плитки. 2. Монтаж инженерных сетей (водоснабжение, воздухоснабжение, электричество, газ, канализация, отопление, кондиционирование). 3. Установка металлических кассет на фасад административного здания. 4. Заливка полов в осях А-Б производственного корпуса.

Проект реализуется в соответствии с запланированными сроками с осуществлением технадзора, авторского надзора, а также контроля со стороны инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области.



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Реализация проекта началась в январе 2016 года, когда было зарегистрировано юридическое лицо ООО «АйПауэр».



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В 2017 году были пройдены государственные экспертизы и получены разрешения на проведение строительно-монтажных работ. Завершение реализации проекта запланировано на конец 2018 года.



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