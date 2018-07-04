ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«АйПауэр» отчитался об очередном этапе строительства

05.07.2018 15:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

ООО «АйПауэр» информирует об очередном этапе строительства аккумуляторного завода. На данный момент выполнено устройство фундаментов под технологическое оборудование, производится монтаж внутренних перегородок, начаты работы по монтажу систем вентиляции в производственном корпусе, производятся отделочные работы (плитка, покраска, штукатурка, потолки), а также прибыла в монтаж трансформаторная подстанция.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56968.php

«АйПауэр» отчитался об очередном этапе строительства

Продолжаются работы по следующим направлениям:

1. Благоустройство территории: установлены бордюрные камни, идет заливка бетона (выполнено 6000 м2), производится укладка тротуарной плитки.

2. Монтаж инженерных сетей (водоснабжение, воздухоснабжение, электричество, газ, канализация, отопление, кондиционирование).

3. Установка металлических кассет на фасад административного здания.

4. Заливка полов в осях А-Б производственного корпуса.

Проект реализуется в соответствии с запланированными сроками с осуществлением технадзора, авторского надзора, а также контроля со стороны инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56968.php

«АйПауэр» отчитался об очередном этапе строительства

Реализация проекта началась в январе 2016 года, когда было зарегистрировано юридическое лицо ООО «АйПауэр».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56968.php

«АйПауэр» отчитался об очередном этапе строительства

В 2017 году были пройдены государственные экспертизы и получены разрешения на проведение строительно-монтажных работ. Завершение реализации проекта запланировано на конец 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56968.php

«АйПауэр» отчитался об очередном этапе строительства


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56968.php

«АйПауэр» отчитался об очередном этапе строительства


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56968.php

«АйПауэр» отчитался об очередном этапе строительства

 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ООО «АйПауэр» информирует об очередном этапе строительства аккумуляторного завода. На данный момент выполнено устройство фундаментов под технологическое...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Прямые телефонные линии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика