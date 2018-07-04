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В Чернях украли туи, помечены белой краской. Владельцы просят помощи
05.07.2018 15:56 — Разное | Виртуальный Брест
Воровство туй - довольно распространённое явление, их выдёргивают из земли и перепродают, благо, что растения хорошо приживаются на новом месте. Но хозяевам приятного мало, конечно.
Это фото было сделано 4 года назад, когда туи только посадили
Украли сегодня ночью (в ночь в 4-го на 5-ое июля 2018 года), аг. Черни, ул. 1-ая Добрая, 22/1 - сразу 27 штук.
вот как выглядит сейчас этот угол
Если вам что-то известно, или вы увидели в продаже туи, помеченные белой краской, звоните: контакты: +375-29-202-18-52 Александр, +375-29-105-55-11 Ирина.
Туи росли вдоль забора - их уже нет
Только совместными усилиями можно найти и привлечь к ответственности людей, которые наживаются подобным образом. Владельцы уже обратились в милицию, но рассчитывают, что кто-то может увидеть растения где-то в продаже и подсказать.
следы - вот так выдирали растения из земли
Самые маленькие - 4 шт., бросили недалеко в лесу
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Воровство туй - довольно распространённое явление, их выдёргивают из земли и перепродают, благо, что растения хорошо приживаются на новом месте. Но хозяевам...
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