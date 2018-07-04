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В Беларуси внесли изменения в правила бытового обслуживания потребителей

05.07.2018 15:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси внесли корректировки в правила бытового обслуживания потребителей. Изменения приняли для развития предпринимательской инициативы, стимулирования деловой активности в сфере бытового обслуживания населения, сообщается на национальном правовом интернет-портале. Корректировки предусмотрены постановлением Совмина от 29 июня 2018 года № 515.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56966.php

В Беларуси внесли изменения в правила бытового обслуживания потребителей

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Постановление разрешает организациям и ИП, которые оказывают бытовые услуги, самостоятельно устанавливать режим работы принадлежащих им объектов бытового обслуживания без согласования с местными исполнительными и распорядительными органами, другими госорганами и обеспечивать его соблюдение. Исключение составляет режим работы после 23.00 и до 7.00, который подлежит согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами по месту нахождения указанных объектов.

Порядок оформления заказов на бытовые услуги и учета материалов, которые используются в работе, организации и ИП также теперь могут определять самостоятельно. Исключение составляют бытовые услуги по химической чистке, окраске и (или) интенсификации цвета изделий, в области производства ювелирных изделий и аналогичной продукции, по ремонту ювелирных изделий, техобслуживанию и ремонту механических транспортных средств.

Внесли изменения и в порядок оказания услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств в мастерских, расположенных на территории гаражных кооперативов. Так, индивидуальный предприниматель может использовать гараж в качестве мастерской для оказания услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств без согласия общего собрания членов (собрания уполномоченных членов) гаражного кооператива.

При этом исполнитель должен соблюдать общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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В Беларуси внесли корректировки в правила бытового обслуживания потребителей. Изменения приняли для развития предпринимательской инициативы, стимулирования...
 
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