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Лукашенко обеспокоен расширением военных блоков

05.07.2018 15:36 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко обеспокоен расширением военных блоков

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал серьезную обеспокоенность расширением военных блоков, которые в своей политике используют главным образом агрессию.

"В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран", - заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

По словам главы государства, в этих непростых условиях внешнеполитические инициативы Беларуси по снижению мировой напряженности вроде бы слышат, но реальных действий не предпринимают.

"Поэтому мы вынуждены совершенствовать нашу национальную оборону и уделять пристальное внимание нашей безопасности", - констатировал президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал серьезную обеспокоенность расширением военных блоков, которые в своей политике используют главным образом...
 
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