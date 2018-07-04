Лукашенко обеспокоен расширением военных блоков





Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал серьезную обеспокоенность расширением военных блоков, которые в своей политике используют главным образом агрессию.

"В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран", - заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

По словам главы государства, в этих непростых условиях внешнеполитические инициативы Беларуси по снижению мировой напряженности вроде бы слышат, но реальных действий не предпринимают.

"Поэтому мы вынуждены совершенствовать нашу национальную оборону и уделять пристальное внимание нашей безопасности", - констатировал президент.