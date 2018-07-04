|
Лукашенко обеспокоен расширением военных блоков
05.07.2018 15:36 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал серьезную обеспокоенность расширением военных блоков, которые в своей политике используют главным образом агрессию.
"В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран", - заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.
По словам главы государства, в этих непростых условиях внешнеполитические инициативы Беларуси по снижению мировой напряженности вроде бы слышат, но реальных действий не предпринимают.
"Поэтому мы вынуждены совершенствовать нашу национальную оборону и уделять пристальное внимание нашей безопасности", - констатировал президент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал серьезную обеспокоенность расширением военных блоков, которые в своей политике используют главным образом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)