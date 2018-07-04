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Исчезнувшие в тайской пещере дети уже вторую неделю пытаются выбраться: за операцией спасения следит король
Король Таиланда потребовал как можно быстрее вывести детей из затопленной пещеры.
Монарх внимательно следит за операцией по спасению и обеспокоен тем, что в ближайшие дни могут усилиться дожди, они вызовут новое наводнение. Сейчас ребят, которые не владеют дайверскими навыками, учат пользоваться спецоборудованием. Это необходимо, чтобы преодолеть длинные затопленные участки. Напомним, 12 школьников вместе с тренером по футболу уже две недели не могут выбраться из затопленной пещеры.
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Исчезнувшие в тайской пещере дети уже вторую неделю пытаются выбраться: за операцией спасения следит король
Король Таиланда потребовал как можно быстрее вывести детей из затопленной пещеры.
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