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​Исчезнувшие в тайской пещере дети уже вторую неделю пытаются выбраться: за операцией спасения следит король

05.07.2018 15:57 — Разное | ОНТ  
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Король Таиланда потребовал как можно быстрее вывести детей из затопленной пещеры.

Монарх внимательно следит за операцией по спасению и обеспокоен тем, что в ближайшие дни могут усилиться дожди, они вызовут новое наводнение. Сейчас ребят, которые не владеют дайверскими навыками, учат пользоваться спецоборудованием. Это необходимо, чтобы преодолеть длинные затопленные участки. Напомним, 12 школьников вместе с тренером по футболу уже две недели не могут выбраться из затопленной пещеры.

 
 
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Король Таиланда потребовал как можно быстрее вывести детей из затопленной пещеры.
 
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