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Женщина забралась на Статую Свободы в знак протеста против миграционной политики Вашингтона
Четыре часа на Статуе Свободы. Полиция Нью-Йорка арестовала демонстрантку, которая забралась на главную достопримечательность города.
Оказалось, что это была акция против жёсткой миграционной политики Вашингтона. Другие участники развернули у статуи большой плакат. В связи с инцидентом с острова эвакуировали туристов. Переговоры с женщиной успехом не увенчались, спускать её пришлось силой на страховочных тросах.
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Полиция Нью-Йорка арестовала демонстрантку, которая забралась на главную достопримечательность города.
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