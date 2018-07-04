​Женщина забралась на Статую Свободы в знак протеста против миграционной политики Вашингтона

Четыре часа на Статуе Свободы. Полиция Нью-Йорка арестовала демонстрантку, которая забралась на главную достопримечательность города.

Оказалось, что это была акция против жёсткой миграционной политики Вашингтона. Другие участники развернули у статуи большой плакат. В связи с инцидентом с острова эвакуировали туристов. Переговоры с женщиной успехом не увенчались, спускать её пришлось силой на страховочных тросах.